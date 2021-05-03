Любовь, война и религия: почему врачи из других стран остаются работать в Татарстане?

Мечтал стать офтальмологом, но увидел роды и влюбился

Ахмад Халед Аль-Аккуми родился в Ливане, в городе Триполи. Несколько раз его семья переезжала, школу будущий врач окончил в Ливане.

«У нас была компания, которая обеспечивала обучение именно в России. Мы познакомились с директором этой компании. На основании договора, заключенного между этой компанией и Казанским медицинским институтом, я поехал учиться», – рассказал врач корреспонденту ИА «Татар-информ».

Ахмад Халед Аль-Аккуми в 1992 году приехал в Казань. Сначала он мечтал стать офтальмологом, потом абдоминальным хирургом.

«Именно на шестом курсе нас отправили в родильный дом № 3, мы там дежурили. Я первый раз увидел там роды. И на шестом курсе я решил стать акушером-гинекологом», – рассказал врач.

Процесс появления ребенка на свет очень понравился студенту. По его словам, он увидел настоящее чудо. Чудом врач назвал и всю беременность на всех этапах, все ее процессы.

«Бог сделал так, чтобы ребенок там рос и вышел. Если вы не верите в Бога, верните его обратно в матку. Никто этого не может сделать – значит, Бог существует, вот и все», – поделился своим мировоззрением акушер-гинеколог.

Следовал за любовью и потерялся в Казани

Спустя год после приезда в Казань на учебу Ахмад Халед стоял на остановке и встретился глазами с девушкой. Тогда студент-медик еще очень плохо знал русский, но подошел к ней с желанием познакомиться.

«Она категорически отказалась. Потом она села в троллейбус, я за ней бежал. Вышла из троллейбуса, я тоже выхожу. Пошла она на трамвай, я тоже за ней. Потом я понял, что потерялся. Я уже не знаю, где я нахожусь», – рассказал доктор.

Студенту повезло – его избранница хорошо знала английский. Девушка с большим трудом объяснила иностранцу, как ему проехать до знакомых мест. Будущий врач тогда выпросил номер у девушки, хотя она не горела желанием дать его.

«Потом долгое время, три-четыре месяца, мы разговаривали только по телефону, причем она не очень охотно разговаривала со мной. Потом встретились, поговорили, и где-то через год мы так и поженились», – поведал акушер-гинеколог.

Сейчас Ахмад Халед Аль-Аккуми с супругой Юлией воспитывают пятерых детей.

По словам иностранца, учить русский язык сначала было очень сложно, но потом он нашел аналогию с арабским языком, и изучать «великий и могучий» стало проще. Ахмад Халед Аль-Аккуми вспоминает, что очень долго привыкал к черному хлебу.

Морозы, по словам врача, для приезжих студентов были смертельно опасны, ведь они не знали, что в какую погоду надевать. Они не знали, что есть теплая одежда. На помощь приходили местные, они подсказывали, когда надеть шапку и куртку.

Без курьезных случаев не обходилось. Когда студенты-иностранцы только приехали в Казань, их ждало открытие. В общественном транспорте работали компостеры – приспособление, которым прокалывали талоны на проезд.

«Мы не знали, что это такое. Одному нашему человеку передают билет, и он выбрасывает его из окна. Через пять минут все начали возмущаться, стали нас ругать, а мы не понимаем. Мы просто вышли из троллейбуса и пошли пешком», – рассказал врач.

Война на родине привела обратно в Казань

После ординатуры в РКБ врач вернулся в Ливан вместе со своей уже большой собственной семьей с двумя детьми, но его родная страна вступила в войну с Израилем.

«Они бомбили Ливан в течение месяца. Тогда, слава богу, Российская Федерация выделила транспортный коридор из Ливана через Сирию. Моя семья вернулась сюда, а я остался в Ливане», – рассказал врач.

Спустя еще два месяца Ахмад Халед тоже приехал в Россию, чтобы быть со своей семьей. Именно тогда, в апреле 2007 года, продолжилась его история в РКБ – акушера-гинеколога пригласили работать в клинику. И вот на протяжении уже 14 лет он ведет прием и принимает роды в больнице. Некоторые пациентки едут на роды в Татарстан из других регионов именно к этому доктору, но есть и те, кто относится с недоверием к иностранцу.

«Если есть доверие – я радуюсь. Если нет – я им говорю: “Представляете, меня вызвали из Ливана именно для вас”. Тогда доверие появляется», – шутит он.

Ахмад Халед Аль-Аккуми уверен, что важна не национальность, а то, что умеет врач.

Нашел в Татарстане любовь и не вернулся в Индию

Равикант Давхале родился в городе Яватмал в Индии. Он очень хотел стать врачом. Его дедушка, погибший в аварии, мечтал, чтобы его сыновья пошли разными путями: один – в медицину, второй стал техником, третий – адвокатом. При жизни воплотить задуманное у деда не получилось. После его кончины обеспечение семьи легло на плечи его сыновей, а мечту деда исполнили внуки.

Будущему врачу на родине не хватило двух баллов на экзамене, чтобы поступить в местный университет. Возможность поступить была, но только на платной основе.

«Мы оценили, что платная учеба в России за шесть лет будет стоить, как два-три года в Индии, – большая разница. Поэтому решили приехать в Казань, здесь был один знакомый из моего города, который уже учился на третьем курсе, он нам сказал, что можно приехать и спокойно учиться», – рассказал он.

В 2003 году Равикант Давхале прибыл в Казань на учебу. Русский язык молодой человек вообще не знал. Рассчитывал, что в Казани он будет учиться на английском. Первые четыре года обучения так и было. С четвертого курса начали преподавать русский язык для общения с пациентами.

Но все это время молодой человек должен был как-то общаться с казанцами вне стен вуза. Жили они первое время на Пионерской улице, через дорогу был рынок.

«Слава богу, в лавочках торговали одни бабушки. Они очень понятливы. Приходишь, пальцем показываешь то, что надо, вытаскиваешь из кармана все деньги, которые у тебя есть, они берут ровно столько, сколько надо, остальное отдают. В этом плане очень повезло», – рассказал врач.

Равикант признался, что сейчас разговор с пациентами дается легко, а вот письменная речь потянула бы на тройку-четверку.

«Я не планировал оставаться, так же как все иностранные студенты, приезжающие сюда. Они после учебы уезжают обратно», – отметил доктор.

Но судьба распорядилась иначе: в 2009 году – за год до окончания учебы Равикант Давхале познакомился с будущей женой.

История их знакомства довольно романтичная, они встретились на фестивале КФУ «Студенческая весна».

«Сразу после возвращения из поездки в Индию нам в универе сказали, что есть праздник и нам надо всем обязательно пойти туда. Ну кто смог, кто не смог – знаете, как бывает. А я вот пошел – и хорошо, что пошел», – сказал доктор, улыбаясь.

Его семья была против таких отношений, ведь в Индии развита кастовая система и жениться можно лишь на женщине из твоей касты. Если происходит иначе, влюбленных ждет порицание близких, а Равикант Давхале мало того, что женился на иностранке, так еще и не вернулся на родину.

В 2010 году у пары родился сын, после этого отношения с индийской семьей наладились. В 2012 году появилась еще дочь.

«Работать в РКБ очень нравится»

В 2010 году молодой человек поступил в ординатуру на врача общей практики. Он планировал работать в сельской местности. Через два года после окончания учебы Равикант Давхале поехал в деревню, но заведующая кафедрой предложила ему попробовать устроиться в отделение гемодиализа РКБ, там было одно вакантное место.

На следующий же день он приехал в клинику для знакомства с завотделением.

«Я говорю: “Если есть возможность здесь остаться, тем более в престижной больнице, я согласен”. Он дал книжку и говорит, пока читай, а завтра придешь, буду спрашивать: если понравишься – останешься», – рассказал доктор.

Работать в отделении непросто, врачи работают не только с пациентами, но и с непростым аппаратом. Но иностранца это не испугало. За сутки Равиканту предстояло изучить теорию. Он пришел на следующий день к завотделением и рассказал всё, что успел прочитать.

Руководство оценило рвение врача, они начали его подробно обучать на месте. У Равиканта пять месяцев откладывалась встреча с главным врачом, все это время он практиковал в отделении гемодиализа.

И вот уже семь лет он трудится в РКБ.

«Все отлично, работа нравится, все спокойно здесь, коллектив молодежный, поэтому проблем здесь нет», – рассказал он.

По родине Равикант скучает, последний раз он был там в 2010 году – приезжал молиться после рождения сына. Там его родители и сестра, которая, кстати, тоже врач, только традиционной индийской медицины – аюрведы, а брат работает в поле вместе с отцом.

«Созваниваемся. Кто соскучился первый, тот созванивается», – рассказал доктор.

Врач РКБ не пожалел, что остался в Татарстане, ведь здесь он нашел любимую работу и любовь всей жизни.

Врач из Йемена выбрал Татарстан из-за религии

Мохаммед Ахмед Аль-Шалх родился в Йемене в городе Ибб. Там он окончил школу и после поехал в Россию. Сначала он изучал язык с нуля, было очень сложно, а после поступил на лечебный факультет в Великом Новгороде.

Мужчина даже не задумывался, с какой профессией связать свою судьбу. У него была детская мечта стать врачом.

Удачно окончив лечфак, оказался перед выбором, куда пойти в ординатуру. И Мохаммед решил переехать в Татарстан.

«Татарстан ближе мне по религии, для меня это играло важную роль, и из-за этого я предпочел Казань. И не пожалел», – сказал молодой человек.

Во время учебы Мохаммед Ахмед Аль-Шалх подрабатывал медбратом, там ему многие советовали пойти дальше по пути анестезиолога-реаниматолога. Он прислушался к советам старших коллег, изучил, почитал об этом направлении медицины, и ему очень понравилось.

В Республиканской клинической больнице иностранец проходил ординатуру как анестезиолог-реаниматолог, окончил ее в июле 2020 года.

Мохаммед хотел после окончания учебы вернуться на родину, но в стране ситуация неблагоприятная. И он так и остался в Татарстане в РКБ – по его словам, это самая лучшая больница.

«Я окончил ординатуру сегодня, а завтра меня уже устроили на работу, заведующая меня пригласила. И все», – рассказал доктор.

По родным из Йемена он скучает, но сейчас границы закрыты, да и дорога до его родины неблизкая, и повидаться никак не получается. Но на помощь приходят сотовая и видеосвязь.

«Бабушки думают, что я татарин»

«Меня некоторые принимают за афроамериканца – это даже немного смешно, некоторые – за турка, хотя на турка я не похож. Некоторые бабушки думают, что я татарин», – поделился он с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Мохаммед мусульманин, но татарский язык пока не знает. Сейчас врачу 28 лет, он хочет продолжать работать на любимом месте, в другой профессии Мохаммед себя уже не представляет. Сейчас он мечтает о рождении детей.