«Трудности нужно преодолевать вместе»: контрактник из Апастово о цели на СВО

Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной

Военный Ринат Курмашев из деревни Каратун Апастовского района ушел в зону проведения спецоперации в июне прошлого года. Он служит по контракту — танкистом в Донецке. Сегодня военнослужащий вернулся на родину, в краткосрочный отпуск.

Ринат Курмашев — родственник ветерана Великой Отечественной войны Хаертдина Салахова из Утямышево.

Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной

«В священной войне за Родину участвовали и мои деды. Они не щадили себя, чтобы подарить мирную жизнь своим детям и внукам. Сразу после объявления специальной военной операции у меня возникло желания встать на защиту Родины. В июне прошлого года подписал контракт», — рассказал о цели своего пребывания на СВО боец.

Он подчеркнул, что не может оставаться дома, когда наши соотечественники на полях сражений, подчеркнув, что трудности нужно преодолевать вместе.

«Мы все равно вернемся с победой», — уверен Курмашев.

Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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