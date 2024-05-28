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«Трудности нужно преодолевать вместе»: контрактник из Апастово о цели на СВО
Военный Ринат Курмашев из деревни Каратун Апастовского района ушел в зону проведения спецоперации в июне прошлого года. Он служит по контракту — танкистом в Донецке. Сегодня военнослужащий вернулся на родину, в краткосрочный отпуск.
Ринат Курмашев — родственник ветерана Великой Отечественной войны Хаертдина Салахова из Утямышево.
«В священной войне за Родину участвовали и мои деды. Они не щадили себя, чтобы подарить мирную жизнь своим детям и внукам. Сразу после объявления специальной военной операции у меня возникло желания встать на защиту Родины. В июне прошлого года подписал контракт», — рассказал о цели своего пребывания на СВО боец.
Он подчеркнул, что не может оставаться дома, когда наши соотечественники на полях сражений, подчеркнув, что трудности нужно преодолевать вместе.
«Мы все равно вернемся с победой», — уверен Курмашев.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ландыш Гайнуллиной.
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