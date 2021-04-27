«Трудности куют боевой дух»: в Росгвардии по РТ вручили медали военнослужащим и ветеранам

В Казани наградили военнослужащих и ветеранов Управления Росгвардии по РТ. Мероприятие было приурочено к 75-летию воинских частей Росгвардии по охране важных государственных объектов. Сейчас под надежной защитой росгвардейцев находятся Пороховой завод и научно-исследовательский институт химических продуктов.

«Сегодня мы пригласили 19 ветеранов и военнослужащих, не находящихся на боевой службе. Под нашей охраной находится государственно-важный объект, поэтому сегодня был наш праздник, который мы решили отметить вместе», – рассказал командир войсковой части Евгений Смелов.

Первым поздравительную речь произнес глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов. Он пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья и долгих лет службы. Кроме того, от администрации района он вручил полку музыкальные колонки и микрофоны.

Следом взял слово помощник главы МВД по РТ Анатолий Завгороднев. Он вспомнил, как принимал на службу военных этого батальона.

«Вы учувствуете в важной миссии – защищать Родину и беречь людей. Поэтому каждый из вас должен проникнуться ответственностью за все поступки, которые вы совершаете во благо страны. Берегите себя и свои семьи!» – поздравил Завгороднев.

О службе в войсках по охране важных объектов Росгвардии подробно рассказал председатель совета ветеранов Иван Галишников. Он вспомнил, что пришел на охрану Порохового завода в 1983 году.

«Тогда здесь служили срочники, проводилась боевая подготовка. Мы совершали 23-киллометровый марш-бросок до полигона и три дня проводили на учениях. Было сложно, но так и куется боевой дух», – рассказал Галишников.

Упорную работу военнослужащих еще тогда оценили по достоинству – воинскую часть наградили боевым красным знаменем. По словам ветерана, сейчас подразделение продолжает поддерживать военные традиции.

После вручения медалей ветеранов пригласили в холл, чтобы посмотреть концерт. Выступления для них подготовили ученики музыкальных школ и творческих коллективов Кировского и Московского районов.