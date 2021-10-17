Трудно ли быть женой артиста, или Как живут вторые половинки звезд татарской эстрады

Супруги Фирдуса Тямаева, Анвара Нургалиева, Зульфата Зиннурова и других известных артистов поделились семейными историями и рассказали о характере и привычках своих звездных мужей.

Жена Фирдуса Тямаева: «Моей руки попросил перед тысячным залом»

Один из топовых артистов современной татарской эстрады Фирдус Тямаев встретил свою будущую жену Резеду в своем родном Нурлате. Сейчас пара воспитывает двоих детей. Фирдус всегда энергичный и активный, а Резеда рядом с ним выглядит скромной и сдержанной. Однако оказалось, что много лет назад первый шаг в их отношениях сделала именно она.

– С Фирдусом познакомились на дискотеке. Он был ведущим, а я была приглашена как певица. Тогда я подошла к нему, сказала: «Привет, я Резеда, тоже из Нурлата, не узнаешь?» До этого мы с ним встречались на районных мероприятиях, но он меня действительно не узнал. С этого началось наше общение.

Фирдус дома такой же гиперактивный человек, как и на сцене. Энергия через край, он даже не спит – встает рано, ложится поздно. Когда он отдыхает – даже для меня это загадка.

– Вы сами создаете впечатление человека очень спокойного, неторопливого. Сложно вам успевать за его темпом жизни?

– Если бы мы оба были такие, как Фирдус, то нам было бы трудно. Но я не сказала бы, что не успеваю за ним. Иногда, наоборот, мне приходится его сдерживать. Он сам мне говорит: «Ты мое успокоительное».

– Он с самого начала ваших отношений был такой или с годами изменился?

– Отцовство прибавило ему серьезности, больше стало чувства ответственности.

Я бы хотела, чтобы Фирдус больше времени проводил с детьми, но сейчас такое время – нельзя расслабляться, надо везде успевать. Он вынужден находить какую-то золотую середину. Если бы он просто пел, это занимало бы не так много времени. Он ведь и программы своих концертов сам составляет, полностью сам ведет, поет, танцует на сцене. Много часов уходит на репетиции.

В дни самоизоляции, к радости всей семьи, нам удалось много времени провести вместе. Играли с детьми в разные игры, вместе готовили, отлично отдохнули.

– Говорят, у творческих людей свои странности. Есть такие необычные черты у Фирдуса?

– Я не могу сказать, что у него есть странности. Но он может, например, надолго задуматься и практически выключиться из реальности. Приходится несколько раз окликать, чтобы «очнулся». Это связано с работой, потому что о ней он ни на минуту не забывает.

– Концерты поздно заканчиваются, вы все равно ждете его с накрытым столом?

– Сразу после концерта мы созваниваемся. Он мне говорит: «Не встречай, спи, я сам зайду, лягу». Чаще всего после концерта они с коллективом где-нибудь ужинают. Поэтому дома он уже не ест, а сразу ложится спать, старается не шуметь. А если он отсутствовал дома две-три недели, с таких гастролей я его уже жду с угощениями, пеку его любимые блюда, детям тоже не даю ложиться – папа по ним скучает.

– Кто дома распоряжается деньгами?

– Я всегда прошу у него деньги на покупки, он меня даже ругает, что не держу каких-то личных запасов. Но я беру деньги только при необходимости, собирать, откладывать отдельно для себя я не привыкла.

Вообще я не транжира. И Фирдусу постоянно делаю замечания, чтобы лишнего не тратил. И на себя обычно много не трачу, особо не увлекаюсь походами к косметологу, массажисту и так далее.

– Какой самый дорогой подарок сделал вам муж?

– В четвертом сезоне в концертном зале УНИКС он мне подарил кольцо и попросил моей руки. Тогда мы были уже женаты, был ребенок. Он сказал: «Я ведь даже руки твоей красиво попросить не смог и дорогое кольцо не подарил. Пусть и поздно, перед тысячей зрителей прошу твоей руки». Это был очень трогательный момент, я сильно волновалась.

– Что для тебя самое трудное в жизни жены артиста?

– Мне все время хочется быть с мужем. Хочу вместе завтракать с ним, ужинать, как все, с детьми гулять в парках, вместе отдыхать. Фирдус все время на работе, получается, я всегда одна. Даже когда зовут куда-то в гости, я не иду, говорю, что мужа дома нет, а без него не хочу идти.

– Как Фирдус обычно отдыхает?

– Он не отдыхает. Даже когда едем на отдых, он работает: то аранжировку разбирает, то с авторами по телефону песню обсуждает. За это я его все время ругаю: «Приехали всего на неделю, неужели нельзя без телефона?» Думаю, для него самый большой отдых – побыть пару дней дома с детьми.

– Фирдус привлекательный мужчина, всегда на виду. Поклонницы часто пишут?

– Пишут. Некоторые сообщения читаем вместе, иногда он мне просто говорит, что получил такое-то сообщение. Может, и не все показывает. Но я никогда его не ревновала. Я люблю Фирдуса и ему доверяю. Мне даже в голову не приходила мысль, что он может изменить. Если бы я начала подозревать его во всем, то и на концерты не могла бы отпускать. А то, что много поклонниц, – это естественно. Пусть любят его, он же артист.

Иногда в Инстаграм Фирдуса пишут слова жалости в мой адрес, мол, как же мне тяжело с таким мужем. Меня такие слова удивляют. И сам он говорит: «Неужели я такой плохой, почему так пишут?» Люди неправы, когда меня жалеют. Мы с мужем живем в согласии, понимая, уважая друг друга, даже серьезных ссор у нас никогда не было.

Жена Анвара Нургалиева: «Я его надежный тыл»

Супруга народного артиста Республики Башкортостан Анвара Нургалиева Ирина рассказала, что дома муж совсем другой человек, чем на сцене.

– На сцене Анвар – профессиональный артист. Он всецело отдается зрителю, у него свой образ. А дома его ждет роль обычного мужчины, главы семьи. Полностью погружается в домашние дела.

– Он человек вспыльчивый?

– Очень. Но быстро отходит.

– Как у вас в семье разрешаются конфликты? Кто делает первый шаг к примирению?

– Конечно, в таких случаях женщина должна быть мудрой. У нас в семье есть очень хорошая привычка – что бы ни случилось, мы с Анваром это обсуждаем. Творчество это или какие-то семейные вопросы... Надо объясниться, а не обижаться друг на друга. Так и проблемы легче решаются. Даже во время гастролей мы постоянно на связи.

Недопонимания бывают и слухи доходят, не без этого. Я даже как-то хотела завести блог о жизни жены артиста, о трудностях, с которыми мы сталкиваемся. Не все золото, что блестит. Люди ведь не знают, сколько труда и сил вложено, чтобы построить такую жизнь. Люди смотрят с завистью: «Какой Анвар хороший, Ирине повезло!» А ведь у нас с ним плечом к плечу пройдены 26 лет жизни, разное бывало.

– Как вы думаете, какое ваше качество он ценит больше всего?

– То, что я человек правильный и честный. Папа у нас всю жизнь был руководителем, а мама учительницей. Они дали нам строгое воспитание. Родители с нами тоже все открыто обсуждали. Эту привычку родителей я привнесла и в свою семью.

Анвар знает, что я никогда его не предам. Я как женщина могу его поругать, но ничего плохого о нем говорить не буду. По гороскопу я Рак. Это очень семейные люди. Он знает, что я храню семейный очаг, живу ради детей, об этом муж знает и меня очень уважает за это.

Потом, я не избалованная жена. Нам приходилось жить в разных ситуациях, в разном достатке. Мы не заезжали в готовые квартиры. Когда мы поженились, у Анвара не было ни популярности, ни денег. Хотя я росла в обеспеченной семье, у Анвара была немного другая ситуация. Были периоды, когда я зарабатывала, а он не мог. У меня высшее образование, институт окончила раньше Анвара. Потому что он сначала четыре года учился в училище, затем в институте, поэтому дольше оставался студентом. Чтобы приносить деньги в семью, ему приходилось быть и плотником, и дворником. Поэтому я с полной уверенностью могу сказать, что нынешних результатов он достиг благодаря своему старанию. Но какие бы трудные ни были времена, я всегда была рядом. Я ценила труд своего мужа.

На гастроли Анвар уезжает со спокойной душой. Он не переживает за дом, за детей. Потому что знает, что я его надежный тыл.

– Анвар устраивает для вас роскошные сюрпризы, дарит дорогие подарки. А когда был студентом, подарки были от него?

– Однажды он принес очень красивую розу. Никогда больше я такой большой, изумительно красивой розы не видела. Вот эта его роза запомнилась как очень дорогой подарок.

В этом году пришлось услышать много негатива насчет дня рождения, который мне устроил Анвар. Хочу сказать – Анвар издавна любит делать мне сюрпризы. Я сама, как ребенок, всегда с нетерпением жду свой день рождения.

К моему 39-летию он тоже сделал сюрприз. Позвал меня в кафе, встретил, подарил букет. Затем официанты завязали мне глаза, сказали, что сегодня в кафе всех клиентов встречают так. Тут на меня, как в индийском кино, посыпались рис, лепестки роз, блестки! Развязала глаза – а в кафе собрались все наши близкие друзья, родственники! Тогда у него еще не было таких доходов, как сейчас. Но он нашел возможность порадовать меня.

Я тоже делаю мужу сюрпризы. Но у меня они попроще, по-женски, которые знаем только мы с ним.

В этом году он тоже все сохранил в тайне. Он мне сказал, что будет фотосессия, потом посидим с детьми в кафе. Попросил надеть белое платье.

Мы поехали куда-то через лес. Когда выходила из машины, завязал мне глаза. Я нащупала руками какое-то сиденье. Думаю: наверное, машина. Говорят, чтобы я поднималась на ступеньки, а я не могу! Тогда Анвар снял повязку, смотрю – это вертолет! Я ни разу до этого не летала на вертолете, поэтому разволновалась сильно.

Вертолет сел возле кафе, а там много людей, и я все поняла. Анвар к этому готовился давно. Нашел даже хозяйку квартиры, которую мы снимали в молодости, снял целый фильм. Позвал друзей, близких, дресс-кодом назначил белый цвет.

Еще когда мы только встречались, Анвар говорил: «Ирина, у нас семья будет особенной, вот увидишь». Так и получается. На жизненном пути были и трудности, и горе. Но если есть настоящая любовь, она не исчезает. Часто слышу, как люди говорят: «Между нами просто привычка». Я такие вещи вообще не понимаю. В разных ситуациях испытываешь друг друга и анализируешь это, видишь положительные стороны человека и еще больше начинаешь его ценить.

– Есть у него какие-то недостатки?

– Он может растеряться даже перед незначительной проблемой. Пандемия его выбила из равновесия. «Я больше не выйду на сцену, не могу петь, со мной что-то стало». Смерть матери тоже глубоко переживал. Я ему сказала: «Знаешь, Анвар, не переживай, ты еще снова поднимешься. Ты воспрянешь из ада». И действительно, после пандемии первые концерты мы сделали в Казани. Они прошли очень успешно, и он остался доволен. «Я начал жить заново, вернулся к жизни, мне сейчас так хорошо», – говорит.

Он быстро опускает руки. Я его понимаю по одному взгляду. Надо чувствовать и понимать друг друга. Хотя мужчина со стороны кажется сильным, рядом должна быть женщина, которая вдохновляет, говорит ему: «Ты можешь, у тебя получится». Кого ни возьми из успешных артистов, у каждого рядом надежный тыл. У Айдара абый (Галимов. – Ред.), Фидана абый Гафарова, у Салавата абый жены такие. Без такой опоры у артиста не будет развития.

– Ирина, женщины Анвара очень любят.

– Мне часто говорят: «Знала же, наверное, за кого выходишь замуж». Нет, девчонки, дорогие мои, не знала. Я вышла замуж да обыкновенного студента. В нашей семье учителя, инженеры, но ни одного артиста. Какой бывает жизнь артиста – этого я не знала.

Когда нашему сыну было 9 месяцев, он мне сказал, что хотел бы на сцену, спросил моего согласия. Но эстрадная жизнь в одно время создала в нашей семье некоторые недопонимания. Я думаю, и у самого от новой жизни закружилась голова. Вот в этот период мы в привычку ввели обсуждение всех вопросов. Постепенно появилось доверие к друг другу.

– Что самое сложное в том, чтобы быть женой популярного Анвара Нургалиева?

– Его отсутствие дома. Мы с детьми с нетерпением ждем окончания его гастролей. Заранее строим разные планы, накрываем на стол, готовим любимые блюда. Когда он дома – для нас праздник.

Он может по 9-10 месяцев бывать на гастролях. И только считанные дни из них он бывает дома.

Наша жизнь проходит порознь. Поэтому теперь он меня тоже берет на гастроли. Раньше я старалась бывать на его концертах в больших городах. «Сыну 21, дочка уже взрослая. Ирина, давай со мной. С тобой и мне легче», – сказал он мне. Теперь вот стараемся вместе ездить, вместе проводить ценные минуты.

Жена Зульфата Зиннурова: «Он был популярен у девушек»

Супруга известного шоумена и певца Зульфата Зиннурова Гульназ также первой написала будущему мужу в соцсетях.

– Он был ведущим на свадьбе подруги. Я его потом нашла во «ВКонтакте», набралась смелости и написала. Примерно так: «Вроде бы и возраст у тебя подходящий, почему не нашел себе вторую половинку, почему до сих пор ходишь холостой?»

Мы встречались четыре месяца, потом сделали никах.

Может быть, со стороны он кажется серьезным и строгим, дома он совсем другой. Просто надо знать его характер, лишнего не раздражать, больше соглашаться с ним – и все будет хорошо.

Мой муж любит пунктуальность. Он всегда заранее планирует, куда и ко скольки должен подойти. По минутам все рассчитывает, чтобы не опоздать. Если собираешься на 5-10 минут дольше, сердится.

Детям уделяет много внимания и сил. Часто, пока я на работе, с детьми остается он.

– Что вы ему любите готовить?

– Зульфат сам очень часто готовит, а из приготовленных мной блюд любит манты, бэлиш, фаршированный перец. Правда, такие блюда я стараюсь готовить не часто, только по выходным – надо следить за фигурой.

– Сложно жить с популярным человеком?

– Действительно, Зульфат всегда на виду, у него большой круг общения. Поначалу было очень трудно. Девушки пытались завоевать его внимание. Но потихоньку, со временем таких не осталось. Сейчас уже сообщениями не беспокоят. По правде говоря, в телефонах друг друга не копаемся. Заранее договорились, что у каждого будет стоять пароль, телефоны проверять не будем. Думаю, если бы он начал с кем-то общаться, все равно я бы почувствовала, он отдалился бы от меня.

Куда бы мы с мужем ни ходили, его везде узнают, подходят, здороваются. Поэтому приходится держать марку – я стараюсь всегда выглядеть хорошо, слежу за внешностью.

– Вы отчитываетесь перед мужем о покупках?

– Нет, у нас так не принято. Он мой гардероб даже не знает. Только иногда, если детям надо что-то купить, я ему говорю об этом.

– Зульфат дарит какие-то памятные подарки?

– Он как-то мне подарил очень красивый инкрустированный национальным орнаментом серебряный браслет. Вообще мы любим серебро. Недавно с девочками сходили, купили серебряные сережки. Хорошо, когда в доме три девочки, можно меняться украшениями.

– Судя по Инстаграму, Зульфат очень любит отдыхать на природе.

– Да, он любит выезжать на природу, на рыбалку. Раньше за это на него сердилась. Но сейчас такие выезды стали реже. Из друзей уже меньше, остались только самые надежные. А еще он любит попариться в бане, потом отдохнуть перед телевизором.

– Кто у вас в доме главный?

– Конечно мужчина. Но знаете же поговорку: «Ир – баш, хатын – муен» («Муж – голова, жена – шея»), так что я стараюсь поворачивать «голову» туда, куда надо.

Жена Ришата Фазлиахметова: «Я – его вдохновитель»

Спустя несколько лет после неудачного брака в жизни Ришата Фазлиахметова появилась Эльвира. Недавно пара сочеталась мусульманским браком никах.

Эльмира выросла в Челнах, в 18 лет переехала в Казань. Работала следователем в полиции. Сейчас она работает спортивным тренером и одновременно является продюсером мужа.

«С Ришатом мы познакомились в Рамадан. Друг меня пригласил на ифтар в кафе рядом с мечетью Марджани. Там были и другие парни, тогда среди них я впервые увидела Ришата. Но после этого несколько лет мы с ним никак не общались. Встречаться начали в прошлом году. Узнали друг друга поближе и решили закрепить наш союз никахом», – рассказывает Эльвира.

По ее словам, характер у звездного мужа спокойный и не отличается дома и на сцене.

«Он спокойный, перед тем как что-то сказать, всегда взвешивает свои слова. Дома очень заботливый. Что бы я ни делала, всегда старается помогать. Начну что-то готовить – предлагает помощь. Я-то знаю, что готовить он не умеет, но то, что хочет помочь, уже приятно.

Я сама человек очень энергичный, просто огонь. Ришат меня немного охлаждает. Вот так – дополняем друг друга.

Ришат очень серьезно относится к своему творчеству. Тщательно выбирает песни, много раз прослушивает. Все время думает о своей работе. Иногда я ему что-то рассказываю, а потом понимаю, что он меня не слушает. Он, конечно, потом извиняется. Как уйдет в творчество, быстро его оттуда не вытащишь. Сейчас я уже перестала на это обращать внимания. Таким творческим людям надо давать свободу, время и место для раздумий.

Мой муж очень любит конину. Если на столе есть конина, блюдо из конины и казы (колбаса из вяленой конины. – Ред.) – больше ничего ему не надо. Мучное мы в семье не едим, потому что занимаемся спортом», – рассказала жена артиста.

Эльвира считает, что она не расточительная жена – деньги привыкла тратить только при большой необходимости.

«Например, если понравится платье, я покупаю его только когда понимаю, что точно буду надевать это платье, что оно не будет висеть в шкафу. Я считаю, что женщина в любом возрасте обязана следить за собой. Я сама хожу в спортзал, спортом занимаюсь с 4 лет, поэтому могу сказать, что фигура у меня идеальная. Бываю у косметолога, делаю разные пилинги. Наращиваю ресницы, потому что так мне удобно. Считаю, что маникюр, педикюр у женщины должны быть идеальными.

Поделюсь секретом: чтобы волосы были густые и длинные, ополаскиваю их настоем от запаренного веника. В бане делаю скрабы из кофейной гущи и меда, кожа становится мягкой, как у ребенка. Считаю, что для ухода нет ничего лучше народных средств».

Эльвира признается, что в роли жены артиста не испытывает никаких трудностей. «Я успеваю и свою работу сделать, и творчество Ришата вместе ведем. Вместе ездим на гастроли, вместе выбираем песни, все делаем вместе. Артисты – это люди, которые живут в своем мире. Поэтому женщина должна быть очень мудрой. Быть скромной, не ревновать по мелочам. Если ты вдохновляешь мужа, являешься его опорой, то ему захочется еще больше творить, делать большие дела. Лично я сравниваю, каким был Ришат раньше и какой он сейчас – небо и земля. Считаю, что я источник его вдохновения.

Ришата я не ревную. Если женщинам он нравится, я только рада. Наоборот, горжусь, что это мой муж. Если к твоему мужу есть внимание, значит, он красивый и умный», – говорит Эльвира.

По словам жены, артист отдыхает редко, потому что практически не устает. «Только приезжаем с гастролей, он мне говорит: “Завтра же опять уехал бы на гастроли”. После одного концерта у него появляется энергия еще на пару концертов. Он любит в деревне попариться в бане, занимается спортом. Никогда не видела, чтобы он расслаблялся с алкоголем, он вообще непьющий», – рассказала Эльвира.

Жена Вадима Захарова: «При знакомстве представился трактористом»

Вадим и Лариса познакомились благодаря радио. Девушка во время эфира отправила СМС: «Хочу познакомиться с молодым человеком из кряшен». Вадим ответил на это сообщение.

«Он написал: “Я Вадик, живу в деревне, работаю трактористом”. Стали общаться. Месяц переписывались, а потом встретились. Только тогда он сказал, что пошутил, на самом деле он певец. А я не интересовалась татарской эстрадой, поэтому даже не знала, что есть такой артист. Сказала: “Ну ладно, певец так певец”, но то, что он мне солгал, не понравилось. Я даже некоторое время обижалась на него. И вот наше общение довело до загса, сейчас у нас растут две дочки.

Вадим обожает наших девочек. С дочками он мягкий, добрый, а я построже. Когда он дома, все свое время старается проводить с детьми. Но я хотела бы, чтобы он дома бывал больше», – рассказала Лариса.

– Если он приезжает с гастролей ночью, встречаете, не спите?

– Я человек очень беспокойный. Он не говорит, чтобы я встречала, но я всегда за него беспокоюсь. Он же все время на дороге. Постоянно звоню, узнаю, где он. Когда он приезжает, вместе садимся, чай попьем, он рассказывает, как все прошло. Только после этого ложимся спать. Встречаю его с любимыми блюдами – пеку эчпочмаки, манты, бэлиш.

– Ревнуете мужа? Наверняка от женщин приходят сообщения...

– Эсэмэски приходят... Раньше очень злилась, сейчас уже не так. Если увижу, что пишут, могу просто спросить: «Это еще кто?»

– Что пишут?

– Предлагают познакомиться, встречаться. В первые годы было особенно тяжело. Сейчас уже привыкла к таким сообщениям. По крайней мере, каких-то разборок не устраивала. Я доверяю мужу, знаю, что «налево» он не будет ходить.

– Как отдыхает Вадим после напряженной работы? Может пропустить стаканчик «для снятия усталости»?

– После тяжелого дня ему просто надо хорошо поспать. Не сказала бы, что он увлекается алкоголем.

Автор: Гульназ Хабибуллина, www.intertat.tatar, перевод