Трудившейся в колхозе в годы войны Мокатдисе Бадретдиновой из Казани исполнилось 95 лет

Труженик тыла Мокатдиса Бадретдинова из Казани, трудившаяся в военные годы в колхозы, сегодня отмечает 95-летие. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Мокатдиса Бадретдинова родилась 19 февраля 1931 года в Апастовском районе в деревне Кече Куккус. Во время войны и после работала в колхозе Кызыл Татарстан. В 1972 году переехала в Казань, трудоустроилась на трикотажной фабрике формовщицей до пенсии», – рассказали в пресс-службе.

Так сложилось, что детей у труженика тыла нет. Сейчас Мокатдиса Бадретдинова сама себя обслуживает и передвигается по дому. По хозяйству ей помогают родственники.

Почетная жительница Татарстана награждена юбилейными медалями «55 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».