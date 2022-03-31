«Трудились во благо развития Татарстана»: Мухаметшин вручил медали ветеранам парламента

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вручил медали «100 лет образования ТАССР» депутатам прошлых созывов и сотрудникам Аппарата Госсовета, находящимся на заслуженном отдыхе. Они были отмечены наградами за вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана и многолетний плодотворный труд. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«Вы долгие годы трудились во благо развития Татарстана, его представительного органа власти. Весом личный вклад каждого в становление и развитие современного парламентаризма и представительного народовластия в республике. Мы все хорошо помним социально-экономическую и общественно-политическую обстановку в те годы, когда Татарстан только приступил к созданию своей Конституции. Именно вы стояли тогда у истоков создания основного закона республики», — обратился с приветственным словом глава парламента.

Вручая награды, Фарид Мухаметшин поблагодарил почетных тружеников за проявленное усердие во время службы. «Депутатский корпус и работников Аппарата Госсовета всегда объединяло и объединяет стремление соответствовать высокому предназначению — служить интересам людей, Татарстана и России в целом. Именно вы — будучи каждый на своем месте — заложили традиции, следуя которым Государственный Совет приобрел высокий авторитет и доверие татарстанцев», — сказал Мухаметшин.

Награды из рук Председателя Госсовета РТ сегодня получили депутат IV созыва Виктор Бударин, зампредседателя Комитета по законности и правопорядку Госсовета III созыва Галина Фахрутдинова и многие другие.