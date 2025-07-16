«Труд всей жизни во благо страны»: труженице тыла из Альметьевска исполнилось 100 лет

Сегодня в Альметьевске отметили вековой юбилей труженицы тыла Минсафы Харрасовой. Поздравить именинницу с важной датой приехали руководитель исполнительного комитета района Гюзель Хабутдинова, начальник Управления социальной защиты населения района Рустам Гараев и председатель Совета ветеранов Владимир Яшанин.

Минсафа Сираевна родилась в 1925 году в Азнакаевском районе. Ее юность пришлась на годы Великой Отечественной войны – тяжелое, но героическое время. Только окончив школу, она сразу включилась в трудовой фронт, работала в колхозе, выполняя как учетную, так и физически тяжелую работу наравне со взрослыми мужчинами.

После войны, в 1954 году, она переехала в Альметьевск, где почти двадцать лет трудилась бухгалтером в Управлении электросетей, внося значительный вклад в восстановление и развитие региона. За многолетний и самоотверженный труд Минсафа Харрасова была удостоена ряда наград, в том числе медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Особую гордость юбилярши составляет большая трудовая династия Мурзиных, общий стаж которой превышает 75 лет. Сегодня дети и внуки продолжают ее дело, сохраняя верность семейным трудовым традициям.

«От имени всех жителей Альметьевска поздравляю вас с юбилеем и выражаю слова искреннего уважения и благодарности. Ваш жизненный путь – пример силы, трудолюбия и любви к родной земле», – обратилась к Минсафе Сираевне Гюзель Хабутдинова.

Отметим, что в настоящее время в Альметьевском районе проживают 15 жителей, перешагнувших столетний рубеж. Каждый из них – живая история и неоценимое богатство для будущих поколений.