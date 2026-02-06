Труд, творчество, талант: в Татарстане открылся VIII Слет работающей молодежи

Сегодня в Молодежном центре «Волга» стартовал трехдневный образовательный марафон для тех, кто совмещает рабочие будни с творческими поисками. VIII Слет собрал 90 представителей предприятий и организаций Татарстана, чтобы подготовить их к главному творческому событию года – фестивалю «Наше время – Безнен заман».

Слет творческой работающей молодежи Республики Татарстан – ежегодный обучающий семинар-тренинг, проводимый в преддверии республиканского телевизионного фестиваля «Наше время – Безнен заман». В этом году слет проходит с 6 по 8 февраля на базе Молодежного центра «Волга» в Лаишевском районе.

Цель форума – подготовка новых участников из числа работников предприятий и организаций Татарстана к выступлениям на крупнейшем творческом форуме работающей молодежи.

На торжественном открытии фестиваля участников приветствовали заместитель министра по делам молодежи РТ Владислав Усанов, первый замминистра промышленности и торговли Родион Карпов, директор Союза молодежи предприятий РТ Владислав Майоров и заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров. Они сошлись в одном: поддержка творческого потенциала работающей молодежи – ключевой приоритет для республики.

Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов рассказал о значении проекта.

«За 30 лет идеологии потребления ушло главное предназначение человека – быть счастливым, делать добро. Этот фестиваль возвращает идеологию человека труда. Когда на завод приходит творческий дух, за ним приходит и молодежь», – сказал он.

Председатель жюри фестиваля, народная артистка РТ Резеда Галимова поделилась впечатлениями от прошлых выступлений.

«Есть номера, которые хочется пересматривать. Они захватывают, очаровывают, доводят до слез. Ваш труд – это дикий, но благодарный труд, и ваши награды заслужены на все сто!» – отметила она.

Согласно программе, участников ждет интенсивный семинар-тренинг. Уже сегодня бизнес-тренер Дина Арзамасцева проведет занятие по командообразованию, а режиссер Дмитрий Платонов – мастер-класс по сценическому движению «Я на сцене: говорим без слов».

Завтра день будет полностью посвящен практике: творческая лаборатория по актерскому мастерству под руководством Азата Зарипова, Александра Туманова и Дмитрия Платонова, мастер-классы по вокалу от Ляйсан Закировой и по хореографии от Гузель Хамидуллиной. Вечер завершится традиционным «капустником».

В последний день, 8 февраля, Дмитрий Туманов проведет мастер-класс «Сценические практики», после чего состоится подведение итогов и вручение сертификатов.

Начальник управления по работе со СМИ «Татмедиа» Дмитрий Глотов отметил важность медийной поддержки.

«Вы – герои наших материалов. Благодаря вам и нашим репортажам другая молодежь заряжается энергией и подключается к фестивалю», – сказал он.

Среди участников – Михаил Гареев из Набережных Челнов. Для него Слет – значимый этап творческого пути.

«Я представитель творческого движения нашего предприятия, для меня это большая честь. Это большая точка роста для творческой жизни лично меня и всех, кто меня окружает», – рассказал «Татар-информу» Михаил.

Ознакомившись с программой, Михаил заявил, что особенно ждет мастер-классы по вокалу, но планирует посетить и другие занятия.

«То, что такие мастера сцены приезжают к нам, – это огромная возможность. Я надеюсь взять на вооружение новые знания для своего творческого развития», – добавил он.

Первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов также выступил перед молодежью.

«Человек труда может творить только тогда, когда у него есть творческая составляющая. Вы – золотой фонд республики, умеющий и работать, и творить», – подчеркнул замминистра.

Проект реализуется РОО «Созвездие-Йолдызлык» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, Министерства промышленности и торговли РТ, Федерации профсоюзов РТ и Союза молодежи предприятий РТ. Фестиваль проходит под патронатом Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и признан соответствующим приоритетам Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»