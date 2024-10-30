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Трубач Ильяс Невретдинов победил во всероссийском конкурсе «Звёзды EXEED 2024»
Трубач, финалист телевизионного конкурса «Синяя птица» Ильяс Невретдинов стал победителем номинации «Медные духовые инструменты» Всероссийского музыкального конкурса «Звёзды EXEED 2024». Об этом сообщили в пресс-службе Полномочного представительства Татарстана в России.
Мероприятие состоялось в Московской консерватории. Номера конкурсантов оценивались знаменитыми музыкантами.
В настоящее время Ильяс Невретдинов обучается в Московской консерватории, активно участвует в мероприятиях полномочного представительства.
Конкурс «Звёзды EXEED 2024» собирает студентов высших музыкальных заведений России. Они представляют номера в пяти номинациях: фортепиано, скрипка, виолончель, медные духовые инструменты и сольное пение.
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