«Тропы безопасности в Сети»: в Казани прошло роуд-шоу по защите детей в цифровой среде

Фото предоставила пресс-служба билайна

В Казани с 25 по 26 октября прошло роуд-шоу Альянса по защите детей в цифровой среде. Двухдневная программа под названием «Маршрут построен: тропы безопасности в Сети» включала образовательные активности для детей и подростков, лекции и мастер-классы по цифровой безопасности для школьников, родителей и учителей.

«Надеемся, что в Казани найдем активных детей, которые включатся в работу альянса и станут его амбассадорами. Планируем самых активных участников роуд-шоу вывезти на форум „Россия”, который стартует 4 ноября», — сказала на открытии председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Она отметила, что альянс, созданный более двух лет назад, объединяет компании и бизнес-сообщества, которые взяли на себя добровольные обязательства по созданию безопасной цифровой среды для детей и подростков. «Сейчас пришли к тому, чтобы подключить к нашей работе самые передовые регионы. Как раз Татарстан стал одним из первых регионов, куда мы приехали с роуд-шоу, чтобы регион включился в работу по созданию безопасной цифровой среды для детей и подростков», — сообщила спикер.

Руководитель регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов подчеркнул, что у Татарстана есть опыт проведения уроков по цифровой грамотности в лагерях республики и что благодаря альянсу эти проекты могут приобрести системный характер. «Тогда начиная с дошкольного возраста будет формироваться так называемый „цифровой иммунитет”. С самого детства нужно объяснять, какие риски скрываются в интернете. Это общий вызов, и уверен, что благодаря интеграции у нас получится найти решения для безопасной цифровой среды», — заявил он.

По словам министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова, в республике проводится работа по отслеживанию аккаунтов в социальных сетях с негативным контентом, а роуд-шоу позволит школьникам получить знания по безопасному использованию интернета. Он также попросил юных участников мероприятия по итогам двух дней составить обязательный перечень «цифровой гигиены» учащихся.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов согласился с тем, что этот форум является одной из форм обучения детей безопасной работе в цифровой среде. При этом он убежден, что обезопасить детей от негативного влияния в Сети можно и с помощью школьных учителей, а для этого они должны пройти необходимое обучение.

Заместитель главы Минцифры РТ Альберт Яковлев добавил, что ответственность за безопасность детей в интернете лежит на всех — родителях, учителях, поставщиках услуг, операторов связи. «Мы все живем в “цифре”, поэтому важно проводить профилактическую работу. Поставщики услуг тоже должны заботиться о безопасности своих клиентов. Нужно заранее знать, какие риски есть в интернете и снижать эти угрозы», — заметил он.

Одним из мероприятий роуд-шоу стал круглый стол «Инклюзивная цифровая среда: безграничные возможности для безграничного выбора профессий». Его участники рассказали, как детям с инвалидностью освоить цифровую среду.

«Общество равных возможностей можно создать с помощью цифровых технологий. Мы должны учитывать, что технологии позволяют детям строить свою жизнь на основании актуальных трендов, думать о современных профессиях и о самореализации. Как оказалось, слабовидящие дети проводят в интернете не меньше времени, чем обычные. Главное — понять, как им туда войти и воспользоваться всеми цифровыми услугами, которые есть», — отметила Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию в билайне.

Для этого создана специальная система и комплексная программа цифровой грамотности для детей с инвалидностью. Основной акцент курса как раз и сделан на создании равных возможностей в освоении цифровых технологий и доступе ко всем ресурсам.

«Нужно знать, что есть помогающие цифровые технологии, которые способны вовлечь таких детей в цифровой мир и дать им все возможности. Все технологии, которые разработаны для людей с инвалидностью, находятся внутри смартфона. Другое дело, что часто люди не знают, как ими пользоваться и применять в обычной жизни. Задача нашего курса заключается в том, чтобы научить людей разобираться в этом», — уточнила Чистова.

Незрячий эксперт — продюсер курса по цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения Дана Дрожжина рассказала, что прошла через «метод проб и ошибок», когда начала работать в цифровой среде. «Опереться было не на кого, только на опыт своих слабовидящих друзей. И этот опыт был разный, порой недостоверный, — подчеркнула она. — Важно то, что программа цифровых навыков, разработанная нашими экспертами, — это не просто получение знаний, это важный вклад в развитие молодого человека с инвалидностью по зрению. Ведь именно современные технологии решают немалую часть наших бытовых задач».

На днях на сайте базового курса по цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения появился новый раздел, посвященный доступности мобильных устройств на базе Android. Обзор подготовлен незрячими экспертами Everland по тестированию цифровых платформ при поддержке билайн. На портале также размещен онлайн-курс, который позволяет освоить цифровые программы и ассистивные устройства, чтобы свободно пользоваться компьютером и смартфоном для учебы, работы, общения, перемещения по городу и самых разных бытовых задач, например, научить безопасности в цифровой среде. И важно, что во время прохождения обучения дети и подростки узнают о перспективах цифровых профессий для людей с нарушениями зрения.

«Каждый курс состоит из 8–15 уроков продолжительностью 20–30 минут. Уроки включают и видео, которые объясняют процесс взаимодействия с устройством и текстовой части, которая содержит пояснения, горячие клавиши, ссылки. Важно, что в конце каждого урока есть тестовая часть, которая позволяет понять, насколько усвоены знания. Постоянную поддержку оказывают кураторы платформы, они отвечают на любые запросы», — поделилась Дана Дрожжина.

Стоит отметить, что за шесть месяцев работы платформы более 400 человек с нарушениями зрения — детей и взрослых — прошли обучение по программам курса, 150 человек получили помощь профессиональных кураторов, а всего материалами курса воспользовалось почти 4000 человек.

Фото предоставлены пресс-службой билайна.