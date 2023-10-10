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Тронутый теплым письмом боец из зоны СВО навестил ученицу в Апастовской школе
В Апастовской средней школе произошла неожиданная и радостная встреча. Вернувшийся из зоны СВО боец Рамис Фасхутдинов встретился с ученицей 8Б класса Александрой Харитоновой, письмо от которой получил на передовой и хранил 6 месяцев как талисман.
Школьница написала послание в конце прошлого года во время акции «Письмо солдату». Многие учащиеся тогда писали письма с пожеланиями и словами поддержки.
Просьбы Александра к бойцу вернуться домой живым и невредимым настолько тронуло солдата, что он решил навестить отправителя.
Александра была приятно удивлена, что боец навестил ее, да еще и приехал с подарком. «Такие теплые моменты трогают до глубины души! Пусть все наши бойцы, вставшие на защиту Родины, вернутся к своим близким в здравии!» — говорит школьница.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Материал подготовлен при участии Ландыш Гайнуллиной.
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