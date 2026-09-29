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Происшествия 29 сентября 2026 10:11

«Тронете машину – буду стрелять!»: алиментщик угрожал приставам расправой в РТ

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Житель Татарстана пригрозил стрельбой нагрянувшим к нему приставам. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ.

На мужчину завели уголовное дело по статье о неуплате алиментов – долг перед ребенком составил 700 тыс. рублей. Судебные приставы пришли к нерадивому отцу, чтобы доставить его к дознавателю. Алиментщик заперся в доме. Возле жилища стоял автомобиль мужчины Renault Duster. Когда пристав-исполнитель собирался арестовать легковушку, должник пригрозил: «Тронете машину – буду стрелять!» На место выехали полицейские и спецназ ФССП.

«Несмотря на угрозы, мужчина не смог избежать привода: совместными усилиями его доставили к дознавателю», – сообщили в ведомстве.

Позже выяснилось, что гражданин также не исполнил наказание, ранее назначенное судом, – не отработал часы исправительных работ. На должника составили протоколы, автомобиль арестован и помещен на штрафстоянку.

#алиментщик #приставы татарстана #арест автомобиля
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