Трон «Хрустального», драма Хуснутдиновой и 300 баллов Гуменника: итоги финала Гран-при

Финал Гран-при ознаменовался триумфом тактики Петра Гуменника и реквиемом по былому величию женских соревнований в России, а также драмой Дины Хуснутдиновой, чье второе место в короткой программе сменилось тяжелым надломом в произвольной. О том, как фавориты «Хрустального» удерживают трон даже с падениями, – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fsrussia.ru

«Унитазное» пари Алисы и надлом Дины: почему золото Двоеглазовой в Челябинске отдает горечью

Женский финал Гран-при России в Челябинске оставил после себя странное послевкусие. С одной стороны – предсказуемый триумф штаба Этери Тутберидзе, с другой – качество этого триумфа заставляет всерьез задуматься о кризисе в женском одиночном катании. Когда победительница турнира такого уровня Алиса Двоеглазова позволяет себе «бабочки» и падения, но все равно забирает золото, это выглядит не как доминирование, а как отсутствие реальной конкуренции.

Главным сюжетом дня стали даже не четверные прыжки, а бытовой спор Алисы Двоеглазовой. Фигуристка призналась, что заключила с мамой пари: если прокат будет плохим – Алису ждет месяц чистки унитазов.

«Мы с мамой поспорили, что если я делаю четверной лутц, то все хорошо. Если не делаю, то я месяц мою унитазы (смеется). Лучше, наверное, уже разбиться с четверного, но зайти в него. Когда сделала «бабочку», то опять подумала, блин», – сказала Двоеглазова в эфире Первого канала.

Хозяйственных работ по дому Алисе, судя по всему, избежать не удалось. Двоеглазова умудрилась выиграть финал, имея в пассиве падение и «бабочку» вместо прыжка. Тот случай, когда колоссальный технический запас и авторитет школы перевесили чистоту исполнения – даже с таким «грязным» прокатом она осталась недосягаемой. Это диагноз современному состоянию дел: в России сейчас выигрывают не те, кто катается чисто, а те, у кого в заявке больше элементов ультра-си, пусть даже исполненных «в лед».

Фото: fsrussia.ru

Серебро Челябинска увозит Дарья Садкова, и ее выступление на фоне конкуренток выглядело едва ли не самым осмысленным. Очевидно, что травма, полученная на прыжковом чемпионате, до конца не отпустила Дашу, но фигуристка решила не идти на компромиссы. От ультра-си отказываться не стали, и четверной тулуп в ее исполнении вышел по-настоящему шикарным. Казалось бы, сложнейший барьер взят, но дальше сценарий пошел наперекосяк. Ученица Тутберидзе начала буквально «сыпаться» на ровном месте: касание льда рукой на каскаде, «бабочка» на лутце, ребро на флипе и потеря позиции на финальном вращении.

Подняться так высоко вице-чемпионке страны помогли щедрые компоненты – судьи явно решили поддержать статусную фигуристку, закрыв глаза на обилие технического брака. Итоговые 212,35 балла принесли ей серебро. Бронзовую точку в этом споре поставила Камилла Нелюбова. Ее козырем стал тройной аксель, который, хоть и не помог взлететь выше, обеспечил комфортный отрыв от преследовательниц.

Свою драму в Челябинске пережила Дина Хуснутдинова. Татарстанская фигуристка, ставшая сенсацией короткой программы и занимавшая второе место после первого дня соревнований, уроженка Заинского района выходила, чтобы навязывать конкуренцию Двоеглазовой в борьбе за медали высшей пробы.

Но вчера Дина выглядела абсолютно «не в ногах»: падение с тройного акселя в самом начале задало тон всему выступлению. Далее последовал степ-аут на сальхове, падение с лутца и неясное ребро на флипе. Даже чистый «триксель», исполненный следом, не смог вернуть спортсменке утраченную уверенность – психологический надлом после стартовой ошибки оказался слишком глубоким.

Потеря концентрации отразилась и на технической части: все непрыжковые элементы были оценены судьями лишь на 2–3-й уровни сложности. Скромные 122,27 балла за произвольный прокат откинули Дину на восьмое место с итоговой суммой 196,13. Однако посыпать голову пеплом рано. Для Хуснутдиновой это лишь дебютный сезон во взрослом катании и первые шаги в команде Этери Тутберидзе. Несмотря на челябинское фиаско, соревновательный отрезок для представительницы Татарстана однозначно прошел со знаком плюс. Теперь важно оставить эти ошибки в прошлом и доказать, что лидерство в короткой программе не было случайной вспышкой.

Фото: fsrussia.ru

Челябинский расчет Гуменника: Петр пробил триста баллов и закрыл сезон лидером

Мужской финал Гран-при России в Челябинске обошелся без сенсаций в борьбе за золото, но стал важным имиджевым моментом для Петра Гуменника. Психологический груз после олимпийского Милана давил на Петра Гуменника ощутимо – фигурист и сам не скрывал этого в микст-зоне. Фигуристу было важно подтвердить статус первого номера сборной на внутреннем льду.

Однако Петр в очередной раз продемонстрировал не только физическую выносливость, но и безупречное тактическое мышление, которое выделяет его на фоне остальных. Показательным моментом стал эпизод с лутцем: почувствовав еще в воздухе, что прыжок идет не по идеальной траектории, Гуменник мгновенно принял решение скрутить три оборота вместо четырех. Более того, он на ходу пересчитал контент и исполнил еще один тройной лутц, просчитав выгоду по баллам, – способность к такому анализу в условиях, когда нужно принимать решение моментально, доступна единицам.

Арбитры зафиксировали несколько недокрутов, но итоговое золото Гуменника не вызывает сомнений: итоговые 303,16 балла за две программы – это гроссмейстерский уровень, который в текущем сезоне в России покоряется единицам. Своим выступлением в Челябинске он подтвердил, что ставка федерации на него как на лидера сборной была абсолютно оправданной.

Фото: fsrussia.ru

«Не жалею, что принял участие в финале Гран‑при. Всегда стараюсь оставить всего себя на льду, и если не получается какую‑то часть себя оставить, то это дает повод для расстройства. Сегодня это не дало поводов для расстройства», – рассказал «Чемпионату» Петр после проката.

Борьба за остальные медали вышла куда более плотной. Евгений Семененко в очередной раз подтвердил репутацию бойца: за счет чистого проката в короткой программе и характера он вырвал серебро (286,97 балла). Отрыв от бронзового призера, молодого Николая Угожаева, составил всего полбалла, но амбиции у Евгения серьезные: к следующему сезону он рассчитывает на итоговое чемпионство.

«Если прошлый сезон был бронзовый, то этот – серебряный. Надеюсь, динамика будет продолжаться, следующий сезон будет золотой (улыбается)», – цитирует Семененко «Чемпионат».

Открытием турнира стал именно Угожаев, сумевший в очном противостоянии подвинуть более опытного Марка Кондратюка, который в итоге остался лишь четвертым. Вообще же ошибки были у всех: Семененко оступился на четверном риттбергере и сальхове, Кондратюк – на сальхове и каскаде из тройных лутца и тулупа, Угожаев запнулся с четверного лутца. Самое интересное, что по компонентам лучшим из всех выглядел Марк, но забраться на пьедестал это ему не позволило.

Бойкова и Козловский «съели» чемпионов на финише Гран-при

Финал Гран-при России в Челябинске в очередной раз подтвердил старую спортивную истину: в парном катании накат и опыт имеют решающее значение. Те, кто дольше варится в этом котле, в итоге забирают свое на классе. В споре двух ведущих пар страны этот принцип сработал через призму элементов ультра-си. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рискнули пойти на четверной выброс – элемент, который они планомерно вкатывают не первый сезон. И хотя чистого приземления у Саши не случилось, сам факт готовности к такому риску психологически раздавил оппонентов из штаба Тамары Москвиной.

Удивительно, но падение с квада не сбило подопечных Этери Тутберидзе. Они «добили» программу на характере: каскад 3-2-2, безупречный сольный тулуп и подкрутка на четвертый уровень. Даже неожиданная потеря уровней на тодесе не помешала им набрать 144,73 балла в произвольной и с суммой 224,85 занять трон. Бойкова и Козловский показали умение держать удар, чего в этот вечер нельзя было сказать об их главных конкурентах.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выходили на лед, уже зная об ошибке соперников. Казалось бы, идеальный момент, чтобы забрать золото на классе и чистоте «проверенного» контента. Но план рухнул на первом же выбросе: Настя внезапно упала с риттбергера «плашмя». Для спортсменки такого калибра, славящейся своей «железобетонной» стабильностью, это выглядело как минимум странно. Второй выброс флип тоже не задался – касание льда двумя ногами окончательно лишило пару шансов на лидерство. Итоговые 139,97 балла за программу и серебро с общей суммой 220,10 – явно не тот результат, на который рассчитывали чемпионы.

Фото: fsrussia.ru

Сама Мишина после проката сослалась на спад и физическую усталость. Однако в комьюнити фигурного катания уже пошли разговоры: не является ли это признаком системного кризиса пары в текущем сезоне? Пока Саша и Дима методично собирают «корзину побед», Настя и Саша выглядят непривычно уязвимыми. В танцах на льду ситуация оказалась еще прозрачнее: «правило очереди» пока работает исправно. Ветераны Александра Степанова и Иван Букин за счет многолетнего опыта удержали лидерство, отправив прогрессирующих Василису Кагановскую и Максима Некрасова в лист ожидания. Челябинск показал: молодость и дерзость – это прекрасно, но большие титулы пока остаются за теми, кто научился контролировать нервы в решающий момент.