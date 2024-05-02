Троллинг, пранки и думы о судьбе татар: о чем новая постановка театра Камала про Тукая

«Слышали? В Казань Тукай вернулся!»

Постановку «Возвращение Тукая» представили журналистам незадолго до премьеры на Малой сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. Она словно бы продолжила цикл поэтических спектаклей молодого татарского режиссера, посвященных трагическим и великим классикам татарской литературы.

Айдар Заббаров громко заявил о себе еще во время учебы в ГИТИСе на курсе Сергея Женовача курсовой работой — инсценировкой романа «Собачье сердце» в Москве, а затем — в Казани, преддипломным поэтическим спектаклем «Всё плывут и плывут облака» по произведениям Хасана Туфана, за который был удостоен Премии им. Д. Сиразиева. 26-летний режиссер, ученик Фарида Бикчантаева тогда признавался, что мечтает вернуться работать в родную Казань. После успешного захода на подмостки Санкт-Петербурга он поставил здесь в 2018 году свой дипломный спектакль по пьесе Гаяза Исхаки «И это жизнь?..» уже на большой сцене родного театра и собрал шесть номинаций «Золотой маски».

После работы в МХТ им. Чехова и «Современнике» он снова вернулся, чтобы представить на татарском «Пять вечеров» Александра Володина, а затем создать сценические произведения в Буинске, Атне и Альметьевске, удостоиться Гран-при московского V фестиваля «Уроки режиссуры» и премии «Тантана» за свои казанские постановки.

Едва ступив на благословенную землю светозарной Казани, вчерашний шакирд Апуш припадает ухом к земле, откуда доносятся шепотки:

– Слышали? В Казань Тукай вернулся!

– Кто сказал?

– Я слышал от одного путника, они ехали вместе!

– Вот радость!

«Возвращение Тукая» — это символическое возвращение самого Айдара Заббарова к жанру поэтического спектакля на родном языке спустя 7 лет после «Все плывут и плывут облака…», уже в статусе зрелого профессионала. А потому ожидаемо точно подобраны и вшиты в нить повествования стихотворения Габдуллы Тукая, с новой силой бередящие сердца всех поколений соплеменников: тех, что помнят взрыв национального самосознания 90-х, и тех, кто вырос в стерильную цифровую эпоху «татарча»-мемов и рилсов.

«Вымысел соседствует с документом»

В основу постановочного материала легли двухтомник «Тукай в реликвиях» Рамиля Исламова и Джаудата Миннуллина, «Рассказы о Тукае» Ибрагима Нуруллина и Рифа Якупова, роман Ахмета Файзи «Тукай», книга воспоминаний Тукая «Что я помню о себе», и «Беседы с Тукаем» Зиннура Мансурова.

Собирала материал и творчески переосмысливала выпускница татфилфака КФУ Резеда Губаева, успевшая прославиться как поэтесса, журналист, сценарист. В театре Камала она работала в отделе рекламы и является переводчиком более десятка поставленных театром пьес. Сценарист более 150 республиканских мероприятий, в их числе церемония вручения премии Тукая и юбилейный вечер сообщества «Калеб». Одним словом, от своего трудолюбивого супруга Ильгиза Зайниева не отстает.

«Тукай — личность, определяющая нацию. Берясь за эту постановку, мы постарались показать его с неизвестной стороны. Читая воспоминания, каждый раз открываешь его по-новому. Мне думается, Тукай вобрал в себя все возможные качества. Несмотря на то что наш спектакль основан на воспоминаниях, мы выразили и авторскую позицию. Полностью документальным его не назовешь, но исторические факты переданы довольно точно», — рассказала в интервью Резеда Губаева.

Семь эпизодов «скорби»

«Возвращение Тукая. Скорбь» — изначальное название пьесы. Голос автора (Ильдус Ахметзянов), монолог Тукая, и монологи «скорби» Камала, Газизы, Латифа, Зайтуны… Эпизоды условно я бы назвала «Встреча в редакции», где герой попадает в круг своих именитых современников: Галиаскара Камала, Сагита Сунчелея, Фатиха Амирхана, Гарифа Латифа, Кийвама Зульфакарова; «Ташаякская карусель», где через светлый и довольно смешной аттракцион и передана вся боль маленького Апуша; «Матушка Газиза» вынесена в отдельную сцену, но она продолжает и углубляет тему сиротского детства поэта; в эпизоде «Крысы» авторы искрометно шутят о съемных квартирах небогатого шакирда, а «Издатель и фотопортрет» противопоставляет ничтожность наживающихся на национальном самосознании издателей и искреннюю крепкую дружбу творцов.

Эпизод «Творческий вечер» служит кульминацией повествования. Патетика звучащих из уст соратников Тукая стихов, горящие взоры и громкий стук сердец юных поклонников поэта в «Шарык клубы». В какой-то момент происходит подлинная магия театра, стены раздвигаются, растворяется декорация, исчезает зрительный зал, и ты видишь эту заряженную татарскую молодежь, собравшуюся на творческий вечер популярного молодого поэта. Живого 20-летнего юноши, совсем не похожего на бронзовые статуи в Казани, Питере и Москве… А пронзительные рифмы не из школьной программы обжигают своей актуальностью. И всем понятно — ничего не изменилось с тех пор.

«Зайтуна» оставлена на финал. Любовь поэта и его музы решена через пластический этюд, когда влюбленным соединиться не дано: каждый привязан к своей стене, и только смерть — как выход из игры.

Драматургическая основа материала не является «сюжетной» пьесой, в ней нет мейнстримного «пути героя» и привычных насмотренной аудитории перипетий, это скорее либретто с цитатами из дневников, сшитыми в диалоги, разбавленные гегами и аттракционами, наполненные поэтическими строками и авторским текстом. Аналогично сценарию документального фильма с постановочными элементами.

Мотивы «7.40» и дискотека под ритмичную пентатонику

Конечно, публика ценит и любит Тукая, но от любой постановки ожидает пресловутого «тамаша» — зрелища. Мастеровитый в вопросах работы со зрительским восприятием (или это дар?) Айдар Заббаров и звездный актерский ансамбль сложились, что называется, в «бинго».

Поездка на деревянных лошадках, гэг со случайным падением калеки Фатиха (Фаннур Мухаметзянов), крысы, влезающие на подиум комнаты в виде вязаных белых бабушкиных носков, надетых на руки, подушка, прислоненная к обнаженной стене авансцены, мягкое обаяние авторитетного повелителя сцены Галиаскара Камала (Искандер Хайруллин), ушлая и колоритная хозяйка съемной квартиры (Халима Искандерова), неоднозначный и противоречивый в проявлениях молодой Тукай (Эмиль Талипов) — именно это распаковывает слой за слоем глубинные идеи спектакля. И юмор, как известно, великолепно оттеняет трагизм действия, «обезболивает» восприятие.

Но вишенкой на торте зрительского притяжения неизбежно станет отметившийся в нашумевшем сериале Ильдус Габдрахманов. В хореографии же танца друзей, олицетворявшего бесшабашное молодое веселье героев, хореограф Марсель Нуриев в какие-то доли секунды словно бы передал привет «танцу с жилетками» и «пацанской» дискотеке. Я уточнила у Айдара – он такой смысл в этот танец не закладывал.

Эта история, рассказанная крупными мазками, дает зрителю пространство для размышлений, рождает множество смыслов и ассоциаций. Спектакль по воздействию на зрителя подобен трансформеру, думаю, каждый приспособит его под свой опыт, знания и эмоциональный склад. Но главное в другом: «Возвращение Тукая» — познавательный, глубокий материал с множеством нерастиражированных исторических фактов о жизни поэта. Он далек от стереотипов школьной программы и раскрывает личность поэта, его соплеменников и эпоху, в которой они жили, с разных сторон.

Фотографии предоставлены Айсылу Хафизовой