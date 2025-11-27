Троллейбусы Казани перевезли более 21 млн пассажиров за 10 месяцев

С января по октябрь 2025 года троллейбусами Казани воспользовались более 21 млн человек, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом со ссылкой на МУП «Метроэлектротранс» сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

При этом трамваями за 10 месяцев перевезено около 13 млн пассажиров – показатель оказался на 0,4% ниже уровня 2024 года.

На сегодняшний день предприятие эксплуатирует одно трамвайное депо с 107 вагонами, из которых 24 являются трехсекционными, и два троллейбусных парка с 185 единицами транспорта.

В Казани действуют 9 трамвайных маршрутов общей протяженностью 240,5 км и 11 троллейбусных маршрутов протяженностью 267,9 км.