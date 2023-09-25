Троллейбусы №9 в Казани перешли на бескондукторную систему оплаты

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С воскресенья троллейбусный маршрут №9 работает по бескондукторной системе оплаты. Специальные устройства установлены в 14 единицах подвижного состава, рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

По словам специалистов, по новой системе оплаты уже работают трамваи №2, 3, 4, а также троллейбусные маршруты №6 и 13. В ближайшее время список пополнится троллейбусами №7, а также трамваями №6 и 8.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В МУП объяснили: подтвердить оплату поездки можно, приложив карту к валидатору. Необходимая информация отобразится на экране.

«Уважаемые пассажиры, учитывая данную информацию, просим производить оплату самостоятельно на устройствах бескондукторной системы. Оплачивайте проезд в течение одной остановки при входе в транспорт», — призвали в «Метроэлектротрансе».