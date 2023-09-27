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Троллейбусы №7 в Казани перевели на новую систему оплаты
С 27 сентября троллейбусный маршрут №7 переведен на бескондукторную систему оплаты. 11 машин оборудованы специальными валидаторами для самостоятельной оплаты, рассказали в телеграм-канале «Метроэлектротранса».
В МУП анонсировали, что в ближайшие дни на новую систему переведут трамваи №1, 6 и 8. Пассажиры уже самостоятельно оплачивают проезд в трамваях №2, 3, 4 и троллейбусах №6, 9 и 13.
«На линии работают усиленные мобильные бригады КРО и административный персонал депо. Контроль оплаты производится при помощи переносного ревизорского валидатора», — напомнили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
Чтобы подтвердить оплату, пассажиру достаточно приложить карту к устройству. Информация отобразится на экране.
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