Троллейбусы №7 в Казани перевели на новую систему оплаты

Фото: телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс»

С 27 сентября троллейбусный маршрут №7 переведен на бескондукторную систему оплаты. 11 машин оборудованы специальными валидаторами для самостоятельной оплаты, рассказали в телеграм-канале «Метроэлектротранса».

В МУП анонсировали, что в ближайшие дни на новую систему переведут трамваи №1, 6 и 8. Пассажиры уже самостоятельно оплачивают проезд в трамваях №2, 3, 4 и троллейбусах №6, 9 и 13.

«На линии работают усиленные мобильные бригады КРО и административный персонал депо. Контроль оплаты производится при помощи переносного ревизорского валидатора», — напомнили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Чтобы подтвердить оплату, пассажиру достаточно приложить карту к устройству. Информация отобразится на экране.