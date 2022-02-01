Троллейбус, который влетел в столб, подрезал автомобиль, ГИБДД ищет виновника

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», авария с троллейбусом на перекрестке улиц Павлюхина и Назарбаева произошла из-за того, что общественный транспорт подрезал неустановленный автомобиль. Уходя от столкновения, троллейбус выехал на обочину.

В результате случившегося никто не пострадал. Виновник аварии скрылся с места ДТП.

В данный момент сотрудники ГИБДД ищут виновного водителя авто, изучают записи с видеорегистратора.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что жители Казани сняли на видео троллейбус, который на перекрестке влетел в столб.