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Происшествия 3 июля 2024 16:12

Троих жителей Татарстана обвиняют в создании ячейки запрещенного религиозного объединения

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Трое татарстанцев обвиняются в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Согласно версии следствия, начиная с 2021 года и до настоящего момента обвиняемые создали на территории Сабинского и Тюлячинского районов ячейку международного религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*.

Обвиняемые организовывали тайные встречи, где обсуждали вопросы, связанные с работой экстремистской организации, изучали специализированную литературу, призывали местных жителей к экстремистской деятельности.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

* Решением Верховного Суда РФ деятельность организации признана экстремистской и запрещена.

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