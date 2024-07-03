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Троих жителей Татарстана обвиняют в создании ячейки запрещенного религиозного объединения
Трое татарстанцев обвиняются в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Согласно версии следствия, начиная с 2021 года и до настоящего момента обвиняемые создали на территории Сабинского и Тюлячинского районов ячейку международного религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*.
Обвиняемые организовывали тайные встречи, где обсуждали вопросы, связанные с работой экстремистской организации, изучали специализированную литературу, призывали местных жителей к экстремистской деятельности.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
* Решением Верховного Суда РФ деятельность организации признана экстремистской и запрещена.
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