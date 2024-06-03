Троих жителей Дагестана будут судить за попытку взорвать здание полиции

Перед судом в Дагестане предстанут трое местных жителей, которые хотели взорвать здание отдела полиции, но устроили взрыв в квартире во время изготовления взрывчатки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

«По версии следствия, в 2021-2022 годах 31-летний, 29-летний и 27-летний жители республики создали террористическое сообщество и незаконное вооруженное формирование, определив при этом одного из них руководителем <...> ими были приобретены у неустановленных лиц не менее четырех гранат, а также компоненты для изготовления взрывчатого вещества, которые они перевезли в арендуемое жилище и хранили до обнаружения их сотрудниками правоохранительных органов», – говорится в сообщении. Кроме того, в конце мая 2023 года один из участников склонял своего знакомого принять участие в сообществе.

В июне 2023 года обвиняемые разработали план по подрыву административного здания одного из отделов полиции в республике. Но при изготовлении взрывчатки в квартире произошел взрыв, после которого их задержали правоохранители.