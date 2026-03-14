Троих татарстанцев обвиняют сразу в нескольких тяжких преступлениях в составе ОПГ

Троих мужчин из РТ обвиняют сразу в нескольких тяжких преступлениях, совершенных в составе группы.

Как сообщают в СУ СК России по РТ, трое жителей Лениногорска и ранее привлекались к уголовной ответственности. По версии следствия, в 2024 году, объединившись в группу, они выманили порядка 750 тысяч рублей у двух жителей Лениногорска. Кроме того, двое фигурантов изнасиловали местную жительницу, воспользовавшись ее беспомощным положением. При этом один из них снял преступление на видео, а затем выложил в Интернет.

Возбуждены уголовные дела, мужчин взяли под стражу. В зависимости от роли каждого их обвиняют в вымогательстве, изнасиловании, незаконном обороте порнографии и других преступлениях.