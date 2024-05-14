Троих сторонников ИГ* приговорили к 18,5 годам за подготовку теракта в Черкесске

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Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 годам каждого из трех сторонников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «Исламское государство»*, которые готовили теракт в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

«Фигуранты, разделяя террористическую идеологию, через интернет-мессенджер Telegram установили контакты с боевиками МТО в Сирии. По их указанию прибыли в Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали в качестве объекта атаки одно из административных зданий. После чего приобрели необходимые компоненты для сборки взрывного устройства, в процессе которой и были задержаны», – указано в сообщении.

Каждому фигуранту назначено наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

* Террористическая организация, запрещена в России.