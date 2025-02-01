Троих сотрудников исполкома в РТ ждет суд за дачу взятки за получение соцвыплат

Троих сотрудников исполкома в Татарстане ждет суд за дачу взятки.

Выяснилось, что в 2022 году один из мужчин, на тот момент работавший в исполкоме района, предложил двум знакомым подать заявки на получение соцпомощи на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности.

За гарантированное одобрение их бизнес-планов необходимо было передать взятки в 35 тыс. рублей членам комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением выплат.

Оба предоставленных бизнес-плана были одобрены комиссией на законных основаниях. Заключив социальные контракты на сумму 150 тыс. и 220 тыс. рублей, татарстанцы передали сотруднику исполкома взятки.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения.