Троих приезжих из ближнего зарубежья будут судить за ограбление ювелирного магазина в РТ

В Татарстане троих приезжих из ближнего зарубежья будут судить за кражу украшений на 4,5 млн рублей из ювелирного салона в Заинске.

Они были задержаны полицейскими в Москве и Тольятти, несмотря на все предпринятые ими меры конспирации. Выяснилось, что к краже сообщники готовились заранее – несколько раз посетили ювелирный салон под видом клиентов, изучили пути входа и выхода, а также осмотрели торговый центр на наличие камер видеонаблюдения.

Незадолго до ограбления мужчины купили монтировки, мешок и неприметную одежду. Все украшения они продали в Москве, а выручку поделили между собой.

Уголовное дело передано в суд, все трое ждут решения суда под стражей.

«Татар-информ» рассказывал, что в мае прошлого года на видео попал момент ограбления ювелирного магазина в одном из торговых центров Заинска. На кадрах видно, что трое мужчин в масках буквально за минуту вскрывают пластиковые двери магазина и через 40 секунд друг за другом выбегают. Один из них несет на плече мешок с ювелирными изделиями.