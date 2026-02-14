news_header_top
Происшествия 14 февраля 2026 14:06

Троих мужчин, заблокировавших двери в офис РКН, арестовали на 15 суток

В Москве на 15 суток арестовали троих мужчин, которые заблокировали с помощью велосипедного замка вход в офис Роскомнадзора. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Таганский суд Москвы.

Сообщается, что нарушители повесили на дверь замок и плакат с негативными высказываниями в адрес ведомства. Акция была направлена против действий Роскомнадзора по ограничению скорости работы интернет-сайтов и мессенджеров.

Мужчин задержали за неповиновение полиции, суд признал их действия административным правонарушением.

#роскомнадзор #арест #административная ответственность
