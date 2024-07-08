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Троих татарстанцев подозревают в похищении знакомого и вымогательстве денег
В Татарстане задержаны подозреваемые в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщает прес-служба МВД по РТ.
По версии следствия, в ноябре 2022 года группа молодых людей из Альметьевска требовала у 23-летнего жителя Сармановского района 1,1 млн рублей. Требования молодые люди подкрепляли угрозой физической расправы.
Однажды потерпевшего похитили и вывезли в один из домов Альметьевска. Под угрозой физической расправы мужчина взял кредит и передал деньги похитителям, сообщает старший помощник СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
В отношении двоих подозреваемых возбуждены уголовные дела о вымогательстве и похищении человек, в отношении еще одного участника преступной группы возбуждено дело о вымогательстве.
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