Троих татарстанцев подозревают в похищении знакомого и вымогательстве денег

В Татарстане задержаны подозреваемые в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщает прес-служба МВД по РТ.

По версии следствия, в ноябре 2022 года группа молодых людей из Альметьевска требовала у 23-летнего жителя Сармановского района 1,1 млн рублей. Требования молодые люди подкрепляли угрозой физической расправы.

Однажды потерпевшего похитили и вывезли в один из домов Альметьевска. Под угрозой физической расправы мужчина взял кредит и передал деньги похитителям, сообщает старший помощник СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В отношении двоих подозреваемых возбуждены уголовные дела о вымогательстве и похищении человек, в отношении еще одного участника преступной группы возбуждено дело о вымогательстве.