Троих казанцев отправили в тюрьму за вымогательство денег у продавцов на одном из рынков

В конце 2020 года сотрудники полиции задержали троих казанцев 63, 43 и 36 лет. Старший из них был организатором группы. С 2014 по 2020 годы они вымогали деньги у нескольких торговцев около рынка на улице Адоратского за право торговать там.

Продавцам они угрожали избиением и повреждением имущества. Опасаясь за свои жизнь и здоровье, те передавали деньги злоумышленникам. В зависимости от прибыльности торговых точек преступники собирали с каждой по 200-300 рублей в день либо ежемесячно от 2 до 7 тысяч. Общая сумма их незаконного дохода составила около 800 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство группой лиц». Ново-Савиновский суд Казани приговорил организатора группы к 9 годам лишения свободы, а его подельников – к 8 и 7,1 годам соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.