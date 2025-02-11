Троих казанцев будут судить за организацию подпольного покер-клуба

Перед судом предстанут трое жителей Казани, которые организовали подпольный покерный клуб и вымогали деньги у игроков, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В период с 2021 по 2023 годы трое казанцев вместе с сообщником, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, проводили в съемных помещениях незаконные игры в покер. Они спаивали игроков, а затем сообщали им, что те якобы взяли в долг фишки и проиграли их в покер. Организаторы утверждали, что игроки должны вернуть огромные суммы денег, хотя никаких долгов на самом деле не было.

Когда жертвы отказывались платить, обвиняемые начинали угрожать насилием. Таким образом, они вынудили двоих игроков выплатить больше 7 миллионов рублей за выдуманный долг.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрят в суде.