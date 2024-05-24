Иностранцев привлекли к ответственности за нападение на депутата Прокофьева в Казани

В Татарстане к ответственности привлекли троих иностранцев, которые из хулиганских побуждений напали на депутата Госдуммы РФ Артема Прокофьева.

Как сообщил депутат в социальной сети, инцидент произошел после того, как парламентарий сделал замечание водителю транспортного средства за грубое нарушение правил дорожного движения. В ответ водитель и двое его пассажиров-иностранцев проявили агрессию.

«Инцидент произошел рядом с отделением по вопросам миграции на улице Чехова. В ответ на мое предложение убрать автомобиль, который стоял непосредственно на перекрестке в нарушение ПДД и мешал движению, пассажиры и водитель этого авто решили проявить агрессию в отношении меня», – рассказал Прокофьев.

В итоге сотрудники полиции доставили правонарушителей в отдел, где в отношении них были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. По решению суда все трое были привлечены к административной ответственности и арестованы на трое суток.

Кроме того, выяснилось, что один из задержанных иностранцев нарушил миграционное законодательство. В связи с этим суд назначил ему еще и административный штраф в размере 2000 рублей с последующим административным выдворением за пределы РФ.