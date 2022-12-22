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Ру Тат
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Происшествия
22 декабря 2022  00:08

Троих детей спасли из пожара в одной из пятиэтажек Зеленодольска

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В половине десятого вечера на единый номер пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме на улице Гастелло в Зеленодольске случился пожар. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место выехали пожарные ПСЧ №52. Как выяснилось, на четвертом этаже дома секционного типа в подсобном помещении для хранения вещей загорелся матрац.

С пятого этажа из задымленных коридоров дома пожарные вывели троих детей, надев на них маски спасаемого, –  двоих подростков 14-ти лет и 7-летнего мальчика.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В пожаре никто не пострадал. В 21.40 огонь был потушен, площадь возгорания составила 2 кв.метра. Причины установят пожарные дознаватели. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

 

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