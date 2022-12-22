Троих детей спасли из пожара в одной из пятиэтажек Зеленодольска

В половине десятого вечера на единый номер пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в пятиэтажном доме на улице Гастелло в Зеленодольске случился пожар.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место выехали пожарные ПСЧ №52. Как выяснилось, на четвертом этаже дома секционного типа в подсобном помещении для хранения вещей загорелся матрац.

С пятого этажа из задымленных коридоров дома пожарные вывели троих детей, надев на них маски спасаемого, – двоих подростков 14-ти лет и 7-летнего мальчика.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В пожаре никто не пострадал. В 21.40 огонь был потушен, площадь возгорания составила 2 кв.метра. Причины установят пожарные дознаватели.