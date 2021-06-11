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Ру Тат
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11 июня 2021  14:55
Павел Климчак

Троих челнинцев задержали за организацию канала поставки спирта в Татарстан

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Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ установили, что трое жителей Набережных Челнов организовали канал поставки и сбыта этилового и метилового спирта в республику. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

Спирт использовали для изготовления стеклоомывайки, цех по производству также находился в Челнах. Оперативники задержали подозреваемых во время проверочной закупки.

Во время осмотра цеха стражи порядка обнаружили около 7,5 тысяч литров спиртосодержащей продукции. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Произодство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до шести лет.

#стеклоомывающая жидкость #спирт
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