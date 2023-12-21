Тройные Валиевой, прорыв Дикиджи и новые звезды Тутберидзе: Леонова о «фигурке» в России

Алена Леонова: «В первую очередь мне очень интересно посмотреть на женское одиночное катание – какая борьба развяжется за пьедестал»

Фото: страница Алены Леоновой в соцсети «ВКонтакте»

«Главный фаворит? Камила. Она универсальная фигуристка, у нее есть все»

Какие у вас ожидания от предстоящего чемпионата России в Челябинске?

В первую очередь мне очень интересно посмотреть на женское одиночное катание – какая борьба развяжется за пьедестал. Потому что, мне кажется, финал получится абсолютно непредсказуемым. Ну и также невероятно интересно посмотреть на мужское катание. Думаю, это будет что-то новое и свежее.

В каком из видов, по-вашему, случатся наиболее неожиданные результаты? В мужском, женском, парном катании или танцах?

Думаю, в мужском. Все-таки в женском сейчас имеются явные лидеры. А вот у мужчин такого нет, все идут очень ровно. Что касается пар и танцев, то, честно говоря, особо сильно за ними не слежу. Но в душе переживаю за пару Анастасия Мишина – Александр Галлямов.

«И даже если у Валиевой в арсенале не такие сложные прыжки, то тройные она исполняет выше всяких похвал» Фото: © Михаил Шаров / fsrussia.ru

Ранее в женском виде вы выделяли трех фаворитов – Камилу Валиеву, Софью Муравьеву и Аделию Петросян. Изменилось ли ваше мнение?

Нет, не изменилось. Думаю, именно эти три фигуристки и будут бороться за золото и распределят между собой первые места.

Может ли кто-то хотя бы в теории ввязаться в эту борьбу?

Возможно, учитывая наличие четверных, может побороться Алина Горбачева. Но тут уже зависит от того, как она совладает с нервами.

Кого из тройки фаворитов выделили бы особенно?

Камилу Валиеву, конечно (смеется). Она – универсальная фигуристка, у которой есть все. И даже если у нее в арсенале не такие сложные прыжки, то тройные она исполняет выше всяких похвал. В том числе на ее стороне и громадный опыт и характер, который чувствуется, даже когда она просто выходит на лед.

Камила для вас главная претендентка на победу?

Да.

«Так получается, что у Аделии Петросян нет какой-то стабильности. Она может откатать на высшем уровне, может на среднем, а может и совсем никак» Фото: Мария Евтеева, fsrussia.ru

«Не верю, что эпоха Тутберидзе кончается. Увидим у нее еще много звезд»

Но по контенту Аделия Петросян все-таки выглядит солиднее.

Да, но это по контенту. Можно заявить 25 четверных и не сделать ни одного. Поэтому, на мой взгляд, все должно быть очень сбалансировано. Пускай даже без четверных, но это будет хорошая чистая программа.

Как считаете, чего не хватает Петросян, чтобы ее, наконец, начали воспринимать всерьез как главного фаворита?

Думаю, уверенности и стабильности. Например, каждый раз, когда на лед выходила Евгения Медведева, я заранее знала, что она откатает чисто. Выходила Алина Загитова – то же самое. Хочется, чтобы такие мысли посещали и при прокатах Аделии. Но так получается, что у нее нет какой-то стабильности. Она может откатать на высшем уровне, может на среднем, а может и совсем никак. Понятно, что четверные усложняют программу и влияют на концентрацию. Но может быть, тогда их не делать и сделать ставку на более чистый прокат?

Как оцените выступление Муравьевой в нынешнем сезоне? Софья прибавила, если сравнивать с прошлогодним выступлением?

То, что она прибавила в катании, – это абсолютно точно. На самом деле, в этом сезоне я за ней слежу пристальнее, чем раньше. Мне кажется, у нее появляется собственный стиль, и поэтому за ней интереснее наблюдать. Так что она находится в моем «топе». Надеюсь, к чемпионату она подготовилась хорошо, и у нее все получится.

«Все это череда обстоятельств – кто-то был травмирован, кто-то не так хорошо готов, еще что-то. Что касается Тутберидзе, то я думаю, мы еще увидим у нее много новых звезд» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Насколько Евгений Плющенко справляется с ролью главного конкурента Этери Тутберидзе?

Чтобы справляться, нужно как минимум иметь такое же количество спортсменов. А так, конечно, всю эту борьбу, навязанную интернетом, я комментировать не хочу. Придумали между ними какую-то войну, которой даже и нет.

Эпоха Тутберидзе заканчивается? Впервые за один сезон ее ученицы проиграли так много стартов.

Нет, я абсолютно не верю в это. Все это череда обстоятельств – кто-то был травмирован, кто-то не так хорошо готов, еще что-то. Что касается Тутберидзе, то я думаю, мы еще увидим у нее много новых звезд.

Можно ли назвать Софью Акатьеву главным разочарованием сезона? Она должна была стать в этом сезоне лучшей фигуристкой страны, следующей Загитовой или Валиевой. Но из-за травмы по сути пропустит целый соревновательный год.

Вообще да, очень обидно. За ней всегда было интересно наблюдать на соревнованиях – у нее всегда были неординарные программы, интересные постановки. Так что одного бриллианта на чемпионате России мы, к сожалению, лишились. Софьи будет очень не хватать.

«Победа Владислава Дикиджи в Москве – это очень круто. И в целом здорово, что у нас появляются такие талантливые ребята» Фото: Мария Евтеева, fsrussia.ru

«Дикиджи – прорыв года. Его победа на Гран-при в Москве – это очень круто»

Кого назовете главным фаворитом в мужском катании?

Честно говоря, даже не могу сказать. Победить может абсолютно любой фигурист. Абсолютно. Но я бы хотела, чтобы победил Дмитрий Алиев.

Владислав Дикиджи – новая звезда российской фигурки? Даже на фоне болезни он смог выиграть этап Гран-при в Москве.

Дикиджи – прорыв года пока что. А дальше посмотрим. Его победа в Москве – это очень круто. И в целом здорово, что у нас появляются такие талантливые ребята.

«Марк Кондратюк очень интересный, самобытный, и таких у нас очень мало в России» Фото: Мария Евтеева, fsrussia.ru

Вам не кажется, что Марк Кондратюк приближается к идее завершения карьеры? Есть ощущение, будто ему сложно настроить себя к стартам.

Мне кажется, что он был не очень хорошо готов к сезону. Но я не думаю, что его нужно уже сейчас списывать, он еще может выстрелить. Он очень интересный, самобытный, и таких у нас очень мало в России.

Вы так и не назвали главного фаворита у мужчин. Но можете сказать, кто сейчас главный фигурист страны? Гуменник? Семененко? Кондратюк? Дикиджи?

Если по девушкам у меня в голове четко – Валиева. То среди мужчин одного абсолютно сильнейшего я назвать не могу. Не знаю, не хочу кого-то выделять (смеется).

В парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский нестабильны. Их продолжают критиковать, но пока они выигрывают. Можно ли уже подводить определенные итоги по их переходу к Тутберидзе?

Не всегда переходы даются легко, и не всегда сразу все получается. Идет момент притирки, появляется что-то новое. Поэтому нужно время. Все у них получится.

«Мировая женская фигурка? Скучно на это смотреть без россиянок»

Какой из этапов Гран-при России вам запомнился больше всего?

Мне сразу вспоминается прокат Евгения Семененко в Уфе, где он откатал просто чистейшим образом. И второе – это, пожалуй, первый победный прокат Дикиджи в Казани.

«Мне сразу вспоминается прокат Евгения Семененко в Уфе, где он откатал просто чистейшим образом» Фото: Юлия Комарова, fsrussia.ru

Есть ли сейчас в российском фигурном катании что-то такое, чему могут позавидовать в остальном мире? Условно, в прошлом сезоне были четверные, но сейчас их у нас почти нет.

Мне кажется, сам уровень в целом у нас очень высокий. Возьмем, к примеру, пары или женщин. То, что происходит сейчас в мире, – без слез не взглянешь. Но я реагирую на это, так скажем, с улыбкой на лице. Но это касается женщин и пар. У мужчин ситуация чуть иная. Что там вытворяет Илья Малинин? Но ведь и это всего лишь один Малинин.

Нет ли ощущения, что мировое женское фигурное катание постепенно отказывается от прыжкового контента в пользу большей женственности?

Такое ощущение есть. Но я думаю, это не самая большая проблема. Просто скучно на это смотреть без российских фигуристок, и все.

А вам самим что больше по душе? Прыжки или эстетика?

Мне больше по душе то, что российские фигуристки раньше постоянно выигрывали (смеется). Сама тенденция к отказу от ультра-си в мировом катании, конечно, имеется. Но это не относится к России. У наших девочек сложные элементы были и будут всегда.

Алена Леонова – российская фигуристка, вице-чемпионка мира

Родилась 23 ноября 1990 года в Санкт-Петербурге. В этом же городе и начала заниматься фигурным катанием.

В 2009 году завоевала бронзу на чемпионате России и отобралась на Олимпиаду-2010, где стала девятой. Спустя год заняла четвертое место на домашнем чемпионате мира в Москве. А уже в 2012 году показала свой лучший результат в карьере, завоевав серебро на ЧМ-2012 во Франции. Медаль Леоновой стала первой с 2005 года на чемпионатах мира для российского женского одиночного катания.

В 2021 году объявила о завершении профессиональной карьеры. В данный момент работает тренером.