Тройной праздник: Бугульма чествует республику, город и нефтяников

Сегодня в Бугульме отмечают сразу три праздника – День Республики Татарстан, День города и День работников нефтяной и газовой промышленности. Мероприятия вернулись на стадион «Энергетик», где были организованы несколько тематических площадок, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета.

Гостей праздника встречала зона межрегионального фестиваля «Бугульма Ремесленная», где представили изделия народных мастеров Татарстана и соседних регионов. Для посетителей проводились мастер-классы, выставки, фестивали меда «Бабушкин рецепт» и «Чудо самоварное». На молодежной площадке «Бугульминский фарфор» были организованы арт-зоны, творческие мастер-классы и спортивные соревнования.

На главной сцене состоялось официальное открытие праздника. Руководитель Бугульминского района РТ Дамир Фаттахов поздравил жителей и гостей города.

«Я желаю каждому из вас здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших семьях будет мир, пусть наши дети растут счастливыми, а Бугульма с каждым годом становится еще сильнее, еще прекраснее – местом, где хочется жить и работать, заводить семьи и растить детей, созидать и вместе двигаться вперед», – сказал Фаттахов.

Слова поздравления от Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова передал заместитель Председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов.

«В Татарстане новаторство сочетается с мудростью: мы верны традициям, но открыты смелым идеям и потому движемся вперед. Достижения республики – это результат слаженной работы каждого из нас. В этот знаменательный день желаю всем здоровья, бодрости духа, благополучия и удачи», – зачитал Камалтынов обращение Раиса РТ.

После официальной части состоялся парад предприятий, в котором приняли участие трудовые коллективы крупнейших предприятий и организаций района.

«Парад предприятий – это символ уважения к людям труда, к тем, кто каждый день своим делом делает Бугульму сильнее. Мы решили вернуть эту традицию, потому что она объединяет город и показывает, что именно люди – главная гордость нашего района», – подчеркнул руководитель муниципалитета.

На стадионе также состоялся матч между командами ветеранов бугульминского футбола («Строитель») и руководителей предприятий («Нефтяник»). Программу праздника продолжил концерт.

Фотографии предоставлены пресс-службой Бугульминского района РТ.