Тройной безлимит: Т2 обновила тариф «Хватит!»

T2 запустила обновленную версию тарифа «Хватит!» с тройным безлимитом: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России теперь доступны без ограничений.

Т2 улучшает условия тарифа «Хватит!», запущенного в ноябре 2024 года. Менее чем за год он стал флагманом линейки оператора и зарекомендовал себя как одно из самых честных и удобных решений на рынке мобильной связи.

Т2 расширяет функционал тарифа: честный безлимит на звонки внутри сети, который уже доступен всем абонентам, компания дополняет безлимитным мобильным интернетом и безлимитными SMS по России.

Теперь абоненты T2 могут без ограничений пользоваться интернетом в будни, выходные и праздники, звонить внутри сети и отправлять неограниченное количество SMS по всей стране.

При этом тариф сохраняет свои главные ценности – прозрачность, простоту и отсутствие скрытых условий. Перейти на обновленный тариф «Хватит!» могут как новые, так и действующие абоненты Т2.

