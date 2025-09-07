news_header_top
Руc Тат
16+
Политика 7 сентября 2025 14:29

Тройное рукопожатие: Лавров рассказал о перспективах взаимодействия России, Китая и Индии

Россия, Китай и Индия имеют общие интересы в ряде направлений и демонстрируют стремление развивать партнерство. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя тройное рукопожатие Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина. Его слова приводит «ТАСС».

По словам министра, встреча лидеров показала, что три крупные державы и три цивилизации осознают необходимость взаимодействия. Лавров отметил, что позиции стран не во всем совпадают, однако прослеживается тенденция к расширению сотрудничества.

Он уточнил, что государства концентрируются на тех сферах, где интересы совпадают: развитие экономики, решение социальных задач и повышение уровня жизни населения.

#Россия #Китай #индия #Владимир Путин #Си Цзиньпин
