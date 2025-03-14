Троим жителям Татарстана вынесли приговор за диверсию на железной дороге

Верховный Суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Их признали виновными по статье «Диверсия, совершенная группой лиц».

Выяснилось, что в октябре 2023 года на станции Бугульма Куйбышевской железной дороги они подожгли комплексное устройство подвижного состава на железнодорожном транспорте.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 лет.