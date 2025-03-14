news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 14 марта 2025 17:31

Троим жителям Татарстана вынесли приговор за диверсию на железной дороге

Читайте нас в
Телеграм

Верховный Суд Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Их признали виновными по статье «Диверсия, совершенная группой лиц».

Выяснилось, что в октябре 2023 года на станции Бугульма Куйбышевской железной дороги они подожгли комплексное устройство подвижного состава на железнодорожном транспорте.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 лет.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия

Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия

13 марта 2025
«Я благодарен за шанс на жизнь»: как пациент РКБ Татарстана живет с пересаженной почкой

«Я благодарен за шанс на жизнь»: как пациент РКБ Татарстана живет с пересаженной почкой

13 марта 2025