Троим жителям РТ грозит срок за организацию интернет-магазина по продаже наркотиков

В Альметьевске задержаны трое местных жителей, подозреваемых в причастности к организации интернет-магазина по продаже наркотиков. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.

Двоих жителей нефтяной столицы задержали, когда они забирали из тайника полкилограмма мефедрона. Отмечается, что добытое парни хотели реализовать неустановленной группе лиц. Кроме того, оперативникам удалось установить организатора запрещенного интернет-магазина.

В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».