Троим татарстанцам Минниханов присвоил звание «Заслуженный работник ОВД по РТ»

Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил звание «Заслуженный работник Органов внутренних дел по Республике Татарстан» троим татарстанцам – соответствующий указ опубликован на сайте Президента РТ.

Звание присвоили начальнику отделения дознания отдела МВД РФ по Тукаевскому району, майору полиции Светлане Бикуловой; начальнику управления делопроизводства и режима МВД по РТ, полковнику внутренней службы Ленару Гумарову; начальнику отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции №17 «Ямашевский» следственного управления УМВД по Казани, подполковнику юстиции Динару Закирову.

В документе указывается, что званий сотрудники удостоились «за безупречную службу в органах внутренних дел, вклад в укрепление законности и правопорядка».