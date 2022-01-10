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Спорт
10 января 2022  16:20

Тройку лидеров восьмого этапа «Дакара» составили экипажи «КАМАЗ-Мастера»

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Один из экипажей «КАМАЗ-Мастера» — под управлением Дмитрия Сотникова — одержал победу на восьмом этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом сообщает ТАСС. 

Спецучасток в 395 км экипаж Сотникова преодолел за 3 часа 56 минут 42 секунды. На втором, третьем и четвертом местах в таблице — другие экипажи татарстанской команды. 

Андрей Каргинов отстал от лидера этапа на 3 минуты 11 секунд, Эдуард Николаев — на 6 минут и 11 секунд, Антон Шибалов — 8 минут и 58 секунд.

#камаз-мастер #дакар
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