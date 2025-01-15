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Троицу из Заинска посадили за вымогательство денег и избиение своего знакомого
Суд признал троих жителей Заинска виновными по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».
Выяснилось, что в конце 2022 года мужчины сговорились и решили забрать деньги у своего знакомого.
Для этого один из участников начал требовать у него вернуть 50 тысяч рублей за приобретенный им автомобиль.
Мужчина ответил отказом, после чего двое других участников банды вывезли его в лес и избили. Далее они посадили его в машину, поехали домой за третьим участником сговора.
Далее они все вместе приехали в лес и снова, требуя 50 тысяч рублей, избили своего знакомого.
Свою вину мужчины не признали. Суд назначил одному виновному наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы, второму - три года и месяц лишения свободы, а третьему - три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
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