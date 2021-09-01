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1 сентября 2021  17:03
Павел Климчак

Троицкий приход Алькеевского района РТ помогает многодетным семьям продуктами и одеждой

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В июне приход Троицкого храма села Базарные Матаки Алькеевского района республики получил поддержку Фонда Президентских грантов. Теперь приход помогает многодетным семьям продуктами и одеждой, сообщают «Алькеевские вести».

«Решая социальные проблемы, умножившиеся во время неблагоприятной экономической ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, наш приход подал заявку на участие в грантовом проекте, заключающемся в закупке продуктов длительного хранения у местных производителей и раздача их среди многодетных малообеспеченных семей», – рассказал настоятель Троицкого храма протоиерей Андрей Зиньков.

Фото: Алькеевские вести 

Он рассказал, что продукты: крупу, муку, масло и тушенку – будут закупать в основном из общества «Хузангаевское», после чего священники и волонтеры будут раздавать их 150 многодетным семьям в Алькеевском и Спасском районах.

«Если какие-то многодетные семьи, испытывающие материальные трудности, не попали в составленные нами списки, то пусть обратятся к нам. Мы и им обязательно будем помогать», – подчеркнул Андрей Зиньков.

Фото: Алькеевские вести 

 

#Алькеевский район #помощь многодетным семьям #троицкий приход
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