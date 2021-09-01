Троицкий приход Алькеевского района РТ помогает многодетным семьям продуктами и одеждой

В июне приход Троицкого храма села Базарные Матаки Алькеевского района республики получил поддержку Фонда Президентских грантов. Теперь приход помогает многодетным семьям продуктами и одеждой, сообщают «Алькеевские вести».

«Решая социальные проблемы, умножившиеся во время неблагоприятной экономической ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, наш приход подал заявку на участие в грантовом проекте, заключающемся в закупке продуктов длительного хранения у местных производителей и раздача их среди многодетных малообеспеченных семей», – рассказал настоятель Троицкого храма протоиерей Андрей Зиньков.

Фото: Алькеевские вести

Он рассказал, что продукты: крупу, муку, масло и тушенку – будут закупать в основном из общества «Хузангаевское», после чего священники и волонтеры будут раздавать их 150 многодетным семьям в Алькеевском и Спасском районах.

«Если какие-то многодетные семьи, испытывающие материальные трудности, не попали в составленные нами списки, то пусть обратятся к нам. Мы и им обязательно будем помогать», – подчеркнул Андрей Зиньков.