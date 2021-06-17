Троицкие гулянья в Аксубаеве соберут гостей со всей России и Татарстана

20 июня в поселке Аксубаево состоится праздник «Троицкие хороводы», который пройдет на главном майдане. Масштабное мероприятие состоится при участии фольклорных коллективов Республики Татарстан, а также представителей и деятелей народной культуры из других регионов РФ. Об этом пишет газета «Аксубаево».

Программа праздника обещает быть насыщенной и яркой. Начало запланировано на 10 часов утра.

В этом году народные гулянья состоятся в 23-й раз — мероприятие объединяет не только поколения, но и народности. На праздник по традиции съезжаются самодеятельные коллективы района — русские, чувашские, татарские, что приобретает актуальное звучание в Год родных языков и народного единства.

В этот день девушки плетут венки, а гостей угощают солнечной кашей из трех круп, яичницей и ядреным квасом. На празднике главенствующее место занимает березка — у нее просят разрешения водить хороводы, ей несут угощения девушки, загадывая удачную жизнь и суженых.

На всю поляну растягивается троицкий хоровод, в котором особый шаг, с отступами, повторами, который символизирует жизнь. По традиции здесь играют в троицкую народную поцелуйную, и завязывают ленты на березку, загадывают желания.

Каждого гостя хлещут свежим березовым веником, тем самым «выбивая хвори», причем первым через ритуал проходит глава района.

Кульминацией праздника становится прощание с березкой. Всем селом под гармонь украшенную березку уносят за околицу, встают в прощальный хоровод, поют ей песню и бросают красавицу с моста, чтоб хвори уходили и желания исполнялись.