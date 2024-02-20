«Трогает за живое»: Творческая делегация из Татарстана выступила перед жителями ЛНР

Творческая делегация из Татарстана выступила перед жителями ЛНР. Концерты прошли в городах Антрацит и Молодогвардейск. Перед жителями подшефных территорий выступил Государственный академический фольклорный ансамбль.

На мероприятиях прозвучали песни на русском и татарском языках. В преддверии праздника 23 февраля была исполнена народная песня «Катюша». По словам заместителя министра культуры Татарстана Ленара Хакимзянова, зрители оценили живую музыку и исполнение профессионального коллектива.

Фото: © «Татар-информ»

«Мы с огромным удовольствием приехали за тысячи километров. Татарстан и Донбасс исторически связывают очень крепкие связи. Наши регионы очень крепко дружат, у нас духовные связи, культурные, деловые. Восстанавливаем два города Лисичанск и Рубежное в ЛНР. Очень много исторических связей, исторического опыта, мы всегда были вместе, и я хочу сказать одно, мы всегда рядом с вами. Мы вместе и всегда так будет», – отметил заместитель министра культуры Татарстана Ленар Хакимзянов. Он также рассказал о давней традиции шахтеров привозить возлюбленной подарок из Донбасса.

«У нас есть такой даже спектакль, один из классических – "Зәңгәр шәл" (в переводе с татарского – "Голубая шаль"). Сегодня мы решили перевернуть эту традицию в другую сторону. Мы наоборот привезли на Донбасс синюю шаль», – рассказал замминистра и вручил подарок.

В беседе с «Татар-информом» Ленар Хакимзянов отметил, что на мероприятии присутствовали как взрослое население, так и молодежь, в том числе школьники. После концерта зрители подходили и благодарили делегацию за подаренный импульс к жизни.

Фото: © «Татар-информ»

«Я считаю, что поездка прошла очень плодотворно. Эти города находятся в удалении от Луганска и такие творческие коллективы на данных территориях – большая редкость», – отметил он.

Своими впечатлениями поделилась и руководитель татаро-башкирского культурного центра «Чишма» Гельфия Кабирова. Она поблагодарила всех участников делегации из Татарстана.

Помимо концертов, были организованы и профильные встречи. В частности, методические встречи с руководителями детской школы искусств, затронуты вопросы межмузейного сотрудничества. В составе делегации были и методологи, представители Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, Национального музея РТ и др.

«Договорились о дальнейшем сотрудничестве и новых проектах. Особенно, в части музейного дела. Мы хотим изучить положительный опыт Луганска в части увековечения памяти участников СВО», – отметил Хакимзянов.

Кроме того, была организована встреча с министром культуры ЛНР Дмитрием Сидоровым.

«Сегодня в Луганске востребована наша методическая помощь, потому что учреждения культуры переходят на работу по общероссийским стандартам, особенно детские школы искусств. Около двух часов обсуждали вопросы, которые у них возникают, все нормативные документы, макеты новых уставов. Все им предоставили. Результативная и плодотворная поездка и для луганских коллег, и для зрителей, и для нас, – отметил Ленар Хакимзянов. – Наши артисты видят, как тут люди живут. Честно говоря, любой коллектив, который я привозил, а это уже четвертая поездка, говорит мне: "Мы хотим снова приехать сюда". Потому что трогает за живое».

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.