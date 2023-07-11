Трофей Суперкубка России отправится в тур по городам Республики Татарстан

Трофей Суперкубка России по футболу посетит несколько городов Республики Татарстан. С 13 июля кубок успеет побывать в Нижнекамске, Набережных Челнах и Казани, после чего будет доставлен на стадион «Ак Барс Арена» для вручения победителю матча между чемпионом РПЛ петербургским «Зенитом» и победителем Кубка московским ЦСКА.

Сопровождать трофей будут в том числе легенды сборной России Алексей Игонин, Роман Широков, Владимир Габулов, Андрей Аршавин, Евгений Алдонин и Руслан Нигматуллин. К ним присоединятся известные блогеры из медиакоманд «Амкал», 2Drots и «Народной команды», а также маскоты «Зенита» и ЦСКА.

Трофей будет выставлен в знаковых местах в городах Татарстана. Кроме этого кубок придет на прямые эфиры радистанций и телеканалов.

Футболисты и другие амбассадоры Суперкубка будут раздавать автографы и фотографироваться со всеми желающими. Локациями для этих мероприятий станут сборочный цех «КАМАЗ-мастер» в Набережных Челнах и УРАМ-парк в Казани.

Отмечается, что на стадион «Ак Барс Арена» трофей прибудет на лодке.

Напомним, матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Казани 15 июля. Начало встречи – в 17:00 по мск.