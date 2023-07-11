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Трофей Суперкубка России отправится в тур по городам Республики Татарстан
Трофей Суперкубка России по футболу посетит несколько городов Республики Татарстан. С 13 июля кубок успеет побывать в Нижнекамске, Набережных Челнах и Казани, после чего будет доставлен на стадион «Ак Барс Арена» для вручения победителю матча между чемпионом РПЛ петербургским «Зенитом» и победителем Кубка московским ЦСКА.
Сопровождать трофей будут в том числе легенды сборной России Алексей Игонин, Роман Широков, Владимир Габулов, Андрей Аршавин, Евгений Алдонин и Руслан Нигматуллин. К ним присоединятся известные блогеры из медиакоманд «Амкал», 2Drots и «Народной команды», а также маскоты «Зенита» и ЦСКА.
Трофей будет выставлен в знаковых местах в городах Татарстана. Кроме этого кубок придет на прямые эфиры радистанций и телеканалов.
Футболисты и другие амбассадоры Суперкубка будут раздавать автографы и фотографироваться со всеми желающими. Локациями для этих мероприятий станут сборочный цех «КАМАЗ-мастер» в Набережных Челнах и УРАМ-парк в Казани.
Отмечается, что на стадион «Ак Барс Арена» трофей прибудет на лодке.
Напомним, матч между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Казани 15 июля. Начало встречи – в 17:00 по мск.
Полное расписание трофи-тура OLIMPBET Суперкубка России
13 июля
Нижнекамск
16:30. Прилёт в аэропорт Нижнекамска – торжественная встреча OLIMPBET Суперкубка России, фотосессия, общение со СМИ.
21:30. Фотосессия на фоне Нижнекамской телевизионной башни.
14 июля
Нижнекамск
09:00. Участие амбассадоров и блогеров в утренней ТВ-передаче «Тема дня».
10:05. Встреча с игроками юношеских команд и жителями города на стадионе «Нефтехимик», фотосессия, автограф-сессия.
11:00. Посещение видовой точки Нижнекамска – Красный ключ, фотосессия.
Набережные Челны
14:30. Посещение смотровой площадки Бизнес-центра «2.18», фотосессия.
15:30. Посещение сборочного цеха «КАМАЗ-мастер».
18:00. Встреча с жителями города на площади перед мэрией. Фото– и автограф-сессии.
15 июля
Казань
10:00. Экспозиция Суперкубка в УРАМ-парке. Фото– и автограф-сессии.
11:00. Прямой эфир на радиостанции БИМ-радио при участии амбассадоров и блогеров.
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