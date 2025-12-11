news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 декабря 2025 14:54

Трое жителей Татарстана пойдут под суд за организацию занятий проституцией

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане трое местных жителей пойдут под суд за организацию занятий проституцией. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, жительница Набережных Челнов еще в 2017 году наладила в Елабужском районе незаконную деятельность, используя для этого притоны и гостиницы.

Двое ее сообщников, как считают следователи, помогали ей силовыми методами – они вовлекали женщин в проституцию, применяя угрозы и насилие.

В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.

Кроме основной группы, к уголовной ответственности привлекаются трое «диспетчеров», которые принимали звонки от клиентов. Также возбуждено дело о халатности в отношении должностных лиц, допустивших существование незаконного бизнеса.

#проституция #Уголовное дело #суд #елабужский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

Путин: страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6% с 1 января

11 декабря 2025
Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

Постигла судьба Морского Глаза? Ученые АН Татарстана изучают угрозу исчезновения Яльчика

10 декабря 2025