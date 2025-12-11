Трое жителей Татарстана пойдут под суд за организацию занятий проституцией

В Татарстане трое местных жителей пойдут под суд за организацию занятий проституцией. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, жительница Набережных Челнов еще в 2017 году наладила в Елабужском районе незаконную деятельность, используя для этого притоны и гостиницы.

Двое ее сообщников, как считают следователи, помогали ей силовыми методами – они вовлекали женщин в проституцию, применяя угрозы и насилие.

В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.

Кроме основной группы, к уголовной ответственности привлекаются трое «диспетчеров», которые принимали звонки от клиентов. Также возбуждено дело о халатности в отношении должностных лиц, допустивших существование незаконного бизнеса.