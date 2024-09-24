Трое жителей РТ пойдут под суд за попытку дать взятку ради успешного экзамена в автошколе

Трое татарстанцев предстанут перед судом по обвинению в совершении преступлений коррупционного характера. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицикй.

По версии следствия, в сентябре 2023 года дочь жителя Тукаевского района не смогла сдать практический экзамен в автошколе. После этого заботливый отец обратился к знакомому с просьбой посодействовать в даче взятки автоинспектору за проставление дочери отметки об успешной сдаче экзамена.

Затем мужчина поделился этой информацией со своим другом, который, по его словам, имел связи в полиции. Получив 50 тысяч рублей, последний исчез. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.