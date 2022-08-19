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Ру Тат
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Происшествия
19 августа 2022  10:17
Полина Шевчук

Трое жителей Оренбурга угоняли авто у татарстанцев и уезжали в родной город

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Этим летом в полицию Челнов и Нижнекамска поступило несколько заявлений об угоне, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Оперативники уголовного розыска смогли установить машину, на которой передвигались злоумышленники. Мужчин задержали. Ими оказались трое жителей Оренбурга. Стоит отметить, что на «дело» они выезжали на угнанном автомобиле челнинца.

Выяснилось, что угонщики приезжали в республику, крали машину и угоняли в родной город. Там менялись номера на поддельные.

Во время обысков в одном из гаражных боксов в Оренбурге был обнаружен похищенный у жителя Челнов автомобиль.

Угонщики-гастролеры признались в трех угонах, совершенных в Татарстане. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
 

 

#угон #МВД по РТ
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