Общество 15 января 2026 14:21

Трое жителей Набережных Челнов в 2025 году сменили отчество на матчество

Три жителя Набережных Челнов в 2025 году отказались от отчеств, данных по отцу, и выбрали варианты, связанные с именами матерей. Свой выбор они объяснили тем, что отцы не участвовали в их воспитании, сообщают «Челнинские известия».

В результате в документах жителей Челнов появились матчества – Альбиновна, Натальевна и Иринович.

Начальник управления ЗАГС Равиля Зарипова сообщила, что за прошлый год документы со сменой фамилии, имени или отчества получили 491 житель Набережных Челнов. Это на 41 процент меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2023 году с подобными заявлениями в ЗАГС обратились 670 человек.

