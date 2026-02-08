Трое жителей Казани погибли в жутком ДТП с «КамАЗом» в Пензенской области

Фото: Госавтоинспекция Пензенской области

В Городищенском районе Пензенской области произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали трое жителей Казани.

По данным ГАИ, авария произошла 7 февраля около полудня на 22-м километре автодороги Городище – Никольск – Ночка. По предварительным данным, грузовой автомобиль «КамАЗ» с полуприцепом столкнулся с минивэном Citroеn.

На месте происшествия от полученных травм скончались водитель Citroеn и трое его пассажиров – мужчины 58, 32 и 30 лет.

Водитель «КамАЗа», а также два пассажира Citroеn – мужчины 43 и 25 лет – получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщает РИА Новости, трое погибших мужчин были жителями Казани, еще один – города Можга в Удмуртии. Они возвращались домой на минивэне.