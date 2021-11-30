Трое юношей попались, пытаясь перебросить на квадрокоптере в колонию в РТ мобильники

Сотрудники УФСИН России по Республике Татарстан пресекли сразу две попытки переброса запрещенных предметов на территории исправительных учреждений.

Фото: © УФСИН России по РТ

Так трое молодых людей 19, 20 и 26 лет были пойманы при попытке перекинуть в ИК в Менделеевске с помощью квадрокоптера мобильники, сим-карты и зарядник для них.

Фото: © УФСИН России по РТ

У исправительной колонии №10 были задержаны двое 21-летних челнинцев, которые хотели пронести в колонию четыре сотовых телефона и симки.

Фото: © УФСИН России по РТ

«За 9 месяцев 2021 года сотрудниками УФСИН России по Республике Татарстан при попытке доставки в исправительные учреждения региона были изъяты 75 сотовых телефонов и 61,49 грамма наркотических средств. За попытку доставки запрещенных предметов были задержаны 25 граждан, которые были привлечены к ответственности», – уточнили в пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан.